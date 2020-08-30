У ЗСУ вакцинацію від COVID-19 планують почати наприкінці лютого





Про це повідомив тимчасовий виконувач обов’язків командувача Медичних сил Сергій Халік,



Так, під час першого етапу вакцинації у Збройних силах щеплення отримають військовослужбовці, які воюють в Донецькі та Луганській областях. Також першими вакцинуватимуть тих, хто невдовзі планує іти на ротацію, військовослужбовці, які беруть участь в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки, а також медичний персонал.



Щеплення від COVID-19 робитимуть за згодою людини спеціальні бригади з вакцинування. Вони вже пройшли відповідну сертифікацію, переконують в Міноборони.

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