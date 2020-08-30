У ЗСУ вакцинацію від COVID-19 планують почати наприкінці лютого
Сьогодні, 07:32
Вакцинацію від COVID-19 у Збройних силах України мають розпочати наприкінці лютого. Першими щеплення отримають військові на передовій.
Про це повідомив тимчасовий виконувач обов’язків командувача Медичних сил Сергій Халік, передає пресслужба Міноборони.
Так, під час першого етапу вакцинації у Збройних силах щеплення отримають військовослужбовці, які воюють в Донецькі та Луганській областях. Також першими вакцинуватимуть тих, хто невдовзі планує іти на ротацію, військовослужбовці, які беруть участь в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки, а також медичний персонал.
Щеплення від COVID-19 робитимуть за згодою людини спеціальні бригади з вакцинування. Вони вже пройшли відповідну сертифікацію, переконують в Міноборони.
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Про це повідомив тимчасовий виконувач обов’язків командувача Медичних сил Сергій Халік, передає пресслужба Міноборони.
Так, під час першого етапу вакцинації у Збройних силах щеплення отримають військовослужбовці, які воюють в Донецькі та Луганській областях. Також першими вакцинуватимуть тих, хто невдовзі планує іти на ротацію, військовослужбовці, які беруть участь в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки, а також медичний персонал.
Щеплення від COVID-19 робитимуть за згодою людини спеціальні бригади з вакцинування. Вони вже пройшли відповідну сертифікацію, переконують в Міноборони.
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У ЗСУ вакцинацію від COVID-19 планують почати наприкінці лютого
Сьогодні, 07:32