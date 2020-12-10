В Ізраїлі підтвердили, що масова вакцинація знижує поширення коронавірусу





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Станом на 6 лютого, Ізраїль став країною з найбільшим відсотком вакцинованого населення. Масове щеплення проти коронавірусу країна розпочала 20 грудня.



"Наскільки нам відомо, дотепер жодне дослідження не вивчало вплив кампанії вакцинації на популяційний рівень і її вплив на характер динаміки пандемії. Оскільки Ізраїль є однією з перших країн, які проводять кампанію вакцинації такого масштабу, ми вважаємо, що ця кількісна оцінка може становити великий інтерес для багатьох країн світу", – заявили вчені з Інституту науки Вейцмана в Реховоті.



В Ізраїлі вже вакцинували майже третину громадян, включно з трьома чвертями з тих, хто у віці 60 років і старше.



Доцент кафедри біології Ізраїльського технологічного інституту Двір Аран зазначив, що вакцина має високу ефективність у зменшенні кількості випадків зараження коронавірусом, госпіталізацій і смертності.



Крім того, після щеплень рівень госпіталізацій пацієнтів з важкими проявами хвороби зменшився на 90%.



Видання пише, що ефективність вакцин також залежить від правильності транспортування і зберігання препарату.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Ізраїлі підтвердили те, що через три тижні після початку вакцинації проти коронавірусної інфекції зменшилася кількість нових хворих і госпіталізацій.Повідомляє 24 канал з посиланням на Bloomberg Станом на 6 лютого, Ізраїль став країною з найбільшим відсотком вакцинованого населення. Масове щеплення проти коронавірусу країна розпочала 20 грудня."Наскільки нам відомо, дотепер жодне дослідження не вивчало вплив кампанії вакцинації на популяційний рівень і її вплив на характер динаміки пандемії. Оскільки Ізраїль є однією з перших країн, які проводять кампанію вакцинації такого масштабу, ми вважаємо, що ця кількісна оцінка може становити великий інтерес для багатьох країн світу", – заявили вчені з Інституту науки Вейцмана в Реховоті.В Ізраїлі вже вакцинували майже третину громадян, включно з трьома чвертями з тих, хто у віці 60 років і старше.Доцент кафедри біології Ізраїльського технологічного інститутузазначив, що вакцина має високу ефективність у зменшенні кількості випадків зараження коронавірусом, госпіталізацій і смертності.Крім того, після щеплень рівень госпіталізацій пацієнтів з важкими проявами хвороби зменшився на 90%.Видання пише, що ефективність вакцин також залежить від правильності транспортування і зберігання препарату.

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