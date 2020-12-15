Оприлюднили статистику щодо коронавірусу в Україні за минулу добу





Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у своєму фейсбуці.



Також за минулу добу:



госпіталізували – 1 869 осіб;

летальних випадків – 81;

одужало – 2 297 осіб;

здійснмлм тестувань за добу – 19 500 (зокрема методом ПЛР – 15 690, методом ІФА – 3 810).



За весь час пандемії в Україні:



захворіло – 1 244 849 осіб;

одужало – 1 073 046 осіб;

летальних випадків – 23 597;

провели ПЛР-тестувань – 6 391 722.



За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Івано-Франківській (454), Одеській (212), Львівській (202), Дніпропетровській (198) областях та у м. Київ (197).



Кількість захворювань в регіонах за добу:



м. Київ – 197 випадків;

Вінницька область – 184 випадки;

Волинська область – 48 випадків;

Дніпропетровська область – 198 випадків;

Донецька область – 188 випадків;

Житомирська область – 137 випадків;

Закарпатська область – 169 випадків;

Запорізька область – 86 випадків;

Івано-Франківська область – 454 випадки;

Київська область – 176 випадків;

Кіровоградська область – 6 випадків;

Луганська область – 33 випадки;

Львівська область – 202 випадки;

Миколаївська область – 118 випадків;

Одеська область – 212 випадків;

Полтавська область – 37 випадків;

Рівненська область – 73 випадки;

Сумська область – 134 випадки;

Тернопільська область – 117 випадків;

Харківська область – 164 випадки;

Херсонська область – 50 випадків;

Хмельницька область – 97 випадків;

Черкаська область – 20 випадків;

Чернівецька область – 185 випадків;

Чернігівська область – 85 випадків.



Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 3 370 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 7 лютого 2021 року. Зокрема, захворіли 188 дітей та 96 медпрацівників.Про це повідомив міністр охорони здоров'яу своєму фейсбуці.Також за минулу добу:госпіталізували – 1 869 осіб;летальних випадків – 81;одужало – 2 297 осіб;здійснмлм тестувань за добу – 19 500 (зокрема методом ПЛР – 15 690, методом ІФА – 3 810).За весь час пандемії в Україні:захворіло – 1 244 849 осіб;одужало – 1 073 046 осіб;летальних випадків – 23 597;провели ПЛР-тестувань – 6 391 722.За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Івано-Франківській (454), Одеській (212), Львівській (202), Дніпропетровській (198) областях та у м. Київ (197).Кількість захворювань в регіонах за добу:м. Київ – 197 випадків;Вінницька область – 184 випадки;Волинська область – 48 випадків;Дніпропетровська область – 198 випадків;Донецька область – 188 випадків;Житомирська область – 137 випадків;Закарпатська область – 169 випадків;Запорізька область – 86 випадків;Івано-Франківська область – 454 випадки;Київська область – 176 випадків;Кіровоградська область – 6 випадків;Луганська область – 33 випадки;Львівська область – 202 випадки;Миколаївська область – 118 випадків;Одеська область – 212 випадків;Полтавська область – 37 випадків;Рівненська область – 73 випадки;Сумська область – 134 випадки;Тернопільська область – 117 випадків;Харківська область – 164 випадки;Херсонська область – 50 випадків;Хмельницька область – 97 випадків;Черкаська область – 20 випадків;Чернівецька область – 185 випадків;Чернігівська область – 85 випадків.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію