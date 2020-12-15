Оприлюднили статистику щодо коронавірусу в Україні за минулу добу
Сьогодні, 09:05
3 370 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 7 лютого 2021 року. Зокрема, захворіли 188 дітей та 96 медпрацівників.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у своєму фейсбуці.
Також за минулу добу:
госпіталізували – 1 869 осіб;
летальних випадків – 81;
одужало – 2 297 осіб;
здійснмлм тестувань за добу – 19 500 (зокрема методом ПЛР – 15 690, методом ІФА – 3 810).
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 1 244 849 осіб;
одужало – 1 073 046 осіб;
летальних випадків – 23 597;
провели ПЛР-тестувань – 6 391 722.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Івано-Франківській (454), Одеській (212), Львівській (202), Дніпропетровській (198) областях та у м. Київ (197).
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 197 випадків;
Вінницька область – 184 випадки;
Волинська область – 48 випадків;
Дніпропетровська область – 198 випадків;
Донецька область – 188 випадків;
Житомирська область – 137 випадків;
Закарпатська область – 169 випадків;
Запорізька область – 86 випадків;
Івано-Франківська область – 454 випадки;
Київська область – 176 випадків;
Кіровоградська область – 6 випадків;
Луганська область – 33 випадки;
Львівська область – 202 випадки;
Миколаївська область – 118 випадків;
Одеська область – 212 випадків;
Полтавська область – 37 випадків;
Рівненська область – 73 випадки;
Сумська область – 134 випадки;
Тернопільська область – 117 випадків;
Харківська область – 164 випадки;
Херсонська область – 50 випадків;
Хмельницька область – 97 випадків;
Черкаська область – 20 випадків;
Чернівецька область – 185 випадків;
Чернігівська область – 85 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у своєму фейсбуці.
Також за минулу добу:
госпіталізували – 1 869 осіб;
летальних випадків – 81;
одужало – 2 297 осіб;
здійснмлм тестувань за добу – 19 500 (зокрема методом ПЛР – 15 690, методом ІФА – 3 810).
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 1 244 849 осіб;
одужало – 1 073 046 осіб;
летальних випадків – 23 597;
провели ПЛР-тестувань – 6 391 722.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Івано-Франківській (454), Одеській (212), Львівській (202), Дніпропетровській (198) областях та у м. Київ (197).
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 197 випадків;
Вінницька область – 184 випадки;
Волинська область – 48 випадків;
Дніпропетровська область – 198 випадків;
Донецька область – 188 випадків;
Житомирська область – 137 випадків;
Закарпатська область – 169 випадків;
Запорізька область – 86 випадків;
Івано-Франківська область – 454 випадки;
Київська область – 176 випадків;
Кіровоградська область – 6 випадків;
Луганська область – 33 випадки;
Львівська область – 202 випадки;
Миколаївська область – 118 випадків;
Одеська область – 212 випадків;
Полтавська область – 37 випадків;
Рівненська область – 73 випадки;
Сумська область – 134 випадки;
Тернопільська область – 117 випадків;
Харківська область – 164 випадки;
Херсонська область – 50 випадків;
Хмельницька область – 97 випадків;
Черкаська область – 20 випадків;
Чернівецька область – 185 випадків;
Чернігівська область – 85 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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