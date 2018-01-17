На Волинь суне негода: зібрали позачергове засідання комісії з питань надзвичайних ситуацій

На Волині прогнозують погіршення погодних умов у найближчі кілька днів.Про те, як мінімізувати негативні наслідки сильних снігопадів, йшлося під час позачергового засідання Волинської регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, що відбулась учора, 6 лютого, під керівництвом заступника голови облдержадміністрації, повідомляє управління інформаційної політики та цифрової трансформації облдержадміністрації.Як поінформував присутніх начальник Волинського обласного центру з гідрометеорології, у зв'язку з переміщенням активного циклону з Балкан 7-9 лютого на Волині очікується ускладнення погодних умов, зокрема, значний сніг, хуртовини з погіршенням видимості, посилення східного вітру, на дорогах ожеледиця та снігові замети. Знизиться й температура повітря — вночі до 11-16° морозу, вдень — до 4-9 ° морозу. Рівень небезпечності І-жовтий.До членів регіональної комісії з питань ТЕБ та НС звернувся начальник управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в області, який повідомив, що підрозділи ДСНС переведені на службу у посиленому режимі та готові надавати необхідну допомогу у разі виникнення критичних ситуацій. Разом з тим, він звернув увагу голів райдержадміністрацій та територіальних громад, а також відповідних спецслужб на важливості залучення усієї необхідної техніки та вчасного розчищення доріг області.Адже під час попередніх снігопадів розчищення доріг державного значення здійснювалося вчасно, натомість, із звільненням від снігу доріг місцевого значення у певних населених пунктах були проблеми. Володимир Грушовінчук зауважив, що при виникненні значних снігових переметів складно доїхати до потрібного місця, аби надати допомогу у надзвичайній ситуації.«Розумію, що зараз триває реформа децентралізації влади, але ми зобовязані об'єднати зусилля влади і спецслужб, аби не допустити колапсу», — наголосив начальник управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в області.Окрім того, Володимир Грушовінчук наголосив на поновленні функціонування стаціонарних пунктів обігріву у населених пунктах Волині. У свою чергу, управлінням ДСНС в області буде організовано функціонування 4 мобільних пунктів обігріву, які у разі виникнення надзвичайної ситуації готові надати допомогу постраждалим.Про готовність Служби автомобільних доріг в області до екстремальних погодних умов поінформував начальник. Він наголосив, що, у порівнянні з попередніми снігопадами, ситуація очікується складніша.Оскільки передбачається збільшення снігового покриву до 25-35 см, сніг з переходом у дощ, налипання мокрого снігу, що може спричинити порушення руху автотранспорту. Ускладниться ця ситуація сильним вітром та морозом.«Наразі Служба автомобільних доріг володіє достатніми матеріальними ресурсами, необхідними для ліквідації наслідків погіршення погодних умов, — зазначив Анатолій Посполітак. — З метою розчищення доріг державного значення в області планується залучити більше 180 одиниць техніки».Відтак, заслухавши усі інформації та беручи до уваги доручення Державної служби України з надзвичайних ситуацій від 5лютого 2021 року № В-34, з метою запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, повязаних із ускладненням погодних умов у найближчі дні, мінімізації їх негативних наслідків та оперативного реагування на них, члени регіональної комісії з питань ТЕБ та НС прийняли ряд рішень.Зокрема, керівникам органів влади на місцях необхідно забезпечити моніторинг можливого впливу погодних умов на стале функціонування систем життєзабезпечення, енергопостачання населених пунктів і транспортного сполучення, а також організацію оперативного реагування та залучення необхідних сил і засобів для проїзду транспорту на автомобільних дорогах та в населених пунктах, ліквідацію аварій у системах життєзабезпечення і відновлення енергопостачання населених пунктів.У рішенні йдеться також про розгортання максимальної кількості стаціонарних пунктів обігріву для надання допомоги людям та забезпечення їх цілодобової роботи, відпрацювання порядку надання за необхідності лікарської допомоги постраждалим у медичних закладах, найближче розташованих до пунктів обігріву.На завершення засідання заступник голови облдержадміністрації, заступник голови Волинської регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Анатолій Костик наголосив на важливості оперативного реагування на ускладнення погодних умов.«Прошу відповідально віднестися до прийнятих рішень комісії та забезпечити у населених пунктах області мінімізацію негативних наслідків несприятливих погодних умов та ліквідацію надзвичайних ситуацій у разі їх виникнення», — звернувся Анатолій Костик до голів райдержадміністрацій, голів територіальних громад та керівників відповідних служб. — Адже багато що залежить саме від керівників влади на місцях».Також облдержадміністрація звертається до волинян з проханням зважити на очікуване погіршення погоди, утриматися від далеких поїздок та вжити усіх необхідних заходів задля збереження свого життя та здоров'я.