Частина Луцька – без води через аварію
Сьогодні, 10:34
Сьогодні, 7 лютого, через аварію на водопровідній мережі тимчасово зупинене водопостачання в районі вулиць Шевченка, Чернишевського, Ковельська – від мосту і до вулиці Червоного Хреста, а також на прилеглих до вулиці Шевченка територіях.
Про це повідомляє КП "Луцькводоканал".
Зауважують, що соціально значимі об’єкти району забезпечені питною водою на час ліквідації наслідків аварійної ситуації.
Аварійно-відновлювальні роботи наразі тривають і продовжаться до повного відновлення водопостачання.
Зауважимо, що на вулиці Шевченка розташована Волинська обласна інфекційна лікарня.
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Про це повідомляє КП "Луцькводоканал".
Зауважують, що соціально значимі об’єкти району забезпечені питною водою на час ліквідації наслідків аварійної ситуації.
Аварійно-відновлювальні роботи наразі тривають і продовжаться до повного відновлення водопостачання.
Зауважимо, що на вулиці Шевченка розташована Волинська обласна інфекційна лікарня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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