Частина Луцька – без води через аварію

Сьогодні, 7 лютого, через аварію на водопровідній мережі тимчасово зупинене водопостачання в районі вулиць Шевченка, Чернишевського, Ковельська – від мосту і до вулиці Червоного Хреста, а також на прилеглих до вулиці Шевченка територіях.Про це повідомляє КП "Луцькводоканал".Зауважують, що соціально значимі об’єкти району забезпечені питною водою на час ліквідації наслідків аварійної ситуації.Аварійно-відновлювальні роботи наразі тривають і продовжаться до повного відновлення водопостачання.Зауважимо, що на вулиці Шевченка розташована Волинська обласна інфекційна лікарня.