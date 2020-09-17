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Частина Луцька – без води через аварію

Частина Луцька – без води через аварію
Сьогодні, 7 лютого, через аварію на водопровідній мережі тимчасово зупинене водопостачання в районі вулиць Шевченка, Чернишевського, Ковельська – від мосту і до вулиці Червоного Хреста, а також на прилеглих до вулиці Шевченка територіях.

Про це повідомляє КП "Луцькводоканал".

Зауважують, що соціально значимі об’єкти району забезпечені питною водою на час ліквідації наслідків аварійної ситуації.

Аварійно-відновлювальні роботи наразі тривають і продовжаться до повного відновлення водопостачання.

Зауважимо, що на вулиці Шевченка розташована Волинська обласна інфекційна лікарня.


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Теги: водопостачання, аварія, Луцьк
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