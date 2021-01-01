Дві смерті і 48 нових інфікованих: ситуація з коронавірусом на Волині за останню добу





Про це повідомляє Волинський обласний лабораторний центр.



Зокрема, нові випадки хвороби виявили у таких містах і районах області:



• м. Луцьк – 13,

• Луцький район – 4,

• Горохівський район – 5,

• Ківерцівський район – 3,

• Рожищенський район – 6,

• м. Нововолинськ – 3,

• Локачинський район – 1,

• Любомльський район – 4,

• Шацький район – 1,

• Ратнівський район – 2,

• Камінь-Каширський район – 2,

• Любешівський район – 3,

• Маневицький район — 1.



Усього станом на 7 лютого в області зареєстрували 37 456 випадків.

Одужало – 34 911 осіб (за останню добу – 81).



Летальні випадки – 592 (за останню добу – 2: Горохівський район – 1, Рожищенський район — 1).



Методом ПЛР всього обстежили 148 187 осіб, за минулу добу — 83 особи.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За минулу добу на Волині зареєстрували 48 випадків захворювання на COVID-19.Про це повідомляє Волинський обласний лабораторний центр.Зокрема, нові випадки хвороби виявили у таких містах і районах області:• м. Луцьк – 13,• Луцький район – 4,• Горохівський район – 5,• Ківерцівський район – 3,• Рожищенський район – 6,• м. Нововолинськ – 3,• Локачинський район – 1,• Любомльський район – 4,• Шацький район – 1,• Ратнівський район – 2,• Камінь-Каширський район – 2,• Любешівський район – 3,• Маневицький район — 1.Усього станом на 7 лютого в області зареєстрували 37 456 випадків.Одужало – 34 911 осіб (за останню добу – 81).Летальні випадки – 592 (за останню добу – 2: Горохівський район – 1, Рожищенський район — 1).Методом ПЛР всього обстежили 148 187 осіб, за минулу добу — 83 особи.

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