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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Дві смерті і 48 нових інфікованих: ситуація з коронавірусом на Волині за останню добу

Дві смерті і 48 нових інфікованих: ситуація з коронавірусом на Волині за останню добу
За минулу добу на Волині зареєстрували 48 випадків захворювання на COVID-19.

Про це повідомляє Волинський обласний лабораторний центр.

Зокрема, нові випадки хвороби виявили у таких містах і районах області:

• м. Луцьк – 13,
• Луцький район – 4,
• Горохівський район – 5,
• Ківерцівський район – 3,
• Рожищенський район – 6,
• м. Нововолинськ – 3,
• Локачинський район – 1,
• Любомльський район – 4,
• Шацький район – 1,
• Ратнівський район – 2,
• Камінь-Каширський район – 2,
• Любешівський район – 3,
• Маневицький район — 1.

Усього станом на 7 лютого в області зареєстрували 37 456 випадків.
Одужало – 34 911 осіб (за останню добу – 81).

Летальні випадки – 592 (за останню добу – 2: Горохівський район – 1, Рожищенський район — 1).

Методом ПЛР всього обстежили 148 187 осіб, за минулу добу — 83 особи.

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Теги: коронавірус, статистика
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