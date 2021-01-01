Дві смерті і 48 нових інфікованих: ситуація з коронавірусом на Волині за останню добу
Сьогодні, 10:44
За минулу добу на Волині зареєстрували 48 випадків захворювання на COVID-19.
Про це повідомляє Волинський обласний лабораторний центр.
Зокрема, нові випадки хвороби виявили у таких містах і районах області:
• м. Луцьк – 13,
• Луцький район – 4,
• Горохівський район – 5,
• Ківерцівський район – 3,
• Рожищенський район – 6,
• м. Нововолинськ – 3,
• Локачинський район – 1,
• Любомльський район – 4,
• Шацький район – 1,
• Ратнівський район – 2,
• Камінь-Каширський район – 2,
• Любешівський район – 3,
• Маневицький район — 1.
Усього станом на 7 лютого в області зареєстрували 37 456 випадків.
Одужало – 34 911 осіб (за останню добу – 81).
Летальні випадки – 592 (за останню добу – 2: Горохівський район – 1, Рожищенський район — 1).
Методом ПЛР всього обстежили 148 187 осіб, за минулу добу — 83 особи.
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Про це повідомляє Волинський обласний лабораторний центр.
Зокрема, нові випадки хвороби виявили у таких містах і районах області:
• м. Луцьк – 13,
• Луцький район – 4,
• Горохівський район – 5,
• Ківерцівський район – 3,
• Рожищенський район – 6,
• м. Нововолинськ – 3,
• Локачинський район – 1,
• Любомльський район – 4,
• Шацький район – 1,
• Ратнівський район – 2,
• Камінь-Каширський район – 2,
• Любешівський район – 3,
• Маневицький район — 1.
Усього станом на 7 лютого в області зареєстрували 37 456 випадків.
Одужало – 34 911 осіб (за останню добу – 81).
Летальні випадки – 592 (за останню добу – 2: Горохівський район – 1, Рожищенський район — 1).
Методом ПЛР всього обстежили 148 187 осіб, за минулу добу — 83 особи.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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