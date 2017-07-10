У Луцьку серед вулиці невідомий напав на чоловіка: кривдника затримали

У п'ятницю, 5 лютого, під час служби з охорони громадського порядку у Луцьку військовослужбовці військової частини 1141 оперативно затримали правопорушника, який напав на чоловіка та зник з місця події.Про це повідомляє пресслужба військової частини.Інформують, зокрема, що близько 20:50 гвардійський автопатруль отримав повідомлення на планшетний пристрій про те, що на вулиці 8 Березня чоловік наніс тілесні ушкодження громадянину 1986 року народження. Прибувши на місце події, потерпілий розповів, що на шляху додому до нього підійшов невідомий та почав провокувати на конфлікт, який переріс у бійку. Невідомий побив потерпілого та зник з місця події.Під час відпрацювання району військовий наряд за гарячими слідами оперативно виявив особу, що відповідала опису заявника. Згодом потерпілий упізнав кривдника, яким виявився 38-річний лучанин.Для з’ясування усіх обставин правопорушника передали слідчо-оперативній групі Луцького районного управління поліції. Від надання медичної допомоги потерпілий відмовився.