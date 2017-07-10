У Луцьку серед вулиці невідомий напав на чоловіка: кривдника затримали
Сьогодні, 12:37
У п'ятницю, 5 лютого, під час служби з охорони громадського порядку у Луцьку військовослужбовці військової частини 1141 оперативно затримали правопорушника, який напав на чоловіка та зник з місця події.
Про це повідомляє пресслужба військової частини.
Інформують, зокрема, що близько 20:50 гвардійський автопатруль отримав повідомлення на планшетний пристрій про те, що на вулиці 8 Березня чоловік наніс тілесні ушкодження громадянину 1986 року народження. Прибувши на місце події, потерпілий розповів, що на шляху додому до нього підійшов невідомий та почав провокувати на конфлікт, який переріс у бійку. Невідомий побив потерпілого та зник з місця події.
Під час відпрацювання району військовий наряд за гарячими слідами оперативно виявив особу, що відповідала опису заявника. Згодом потерпілий упізнав кривдника, яким виявився 38-річний лучанин.
Для з’ясування усіх обставин правопорушника передали слідчо-оперативній групі Луцького районного управління поліції. Від надання медичної допомоги потерпілий відмовився.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє пресслужба військової частини.
Інформують, зокрема, що близько 20:50 гвардійський автопатруль отримав повідомлення на планшетний пристрій про те, що на вулиці 8 Березня чоловік наніс тілесні ушкодження громадянину 1986 року народження. Прибувши на місце події, потерпілий розповів, що на шляху додому до нього підійшов невідомий та почав провокувати на конфлікт, який переріс у бійку. Невідомий побив потерпілого та зник з місця події.
Під час відпрацювання району військовий наряд за гарячими слідами оперативно виявив особу, що відповідала опису заявника. Згодом потерпілий упізнав кривдника, яким виявився 38-річний лучанин.
Для з’ясування усіх обставин правопорушника передали слідчо-оперативній групі Луцького районного управління поліції. Від надання медичної допомоги потерпілий відмовився.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку серед вулиці невідомий напав на чоловіка: кривдника затримали
Сьогодні, 12:37
На Волинь суне негода: зібрали позачергове засідання комісії з питань надзвичайних ситуацій
Сьогодні, 11:30
Дві смерті і 48 нових інфікованих: ситуація з коронавірусом на Волині за останню добу
Сьогодні, 10:44
Частина Луцька – без води через аварію
Сьогодні, 10:34