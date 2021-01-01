вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку водія «Гелендвагена» зупинили через те, що їздив без номерного знака

У Луцьку водія «Гелендвагена» зупинили через те, що їздив без номерного знака
Сьогодні, 7 лютого, опівдні, екіпаж патрульних у Луцьку помітив транспортний засіб Mercedes-Benz G 63 AMG, водій якого керував автомобілем без переднього номерного знака.

Про це повідомляє пресслужба управління патрульної поліції Волині.

Інформують, що на 33-річного водія автомобіля Mercedes-Benz патрульні склали постанову за частиною 6 статті 121 (Керування водієм транспортним засобом, не зареєстрованим або не перереєстрованим в установленому порядку, без номерного знака або з номерним знаком, що не належить цьому засобу чи не відповідає вимогам стандартів, або з номерним знаком, закріпленим у не встановленому для цього місці, закритим іншими предметами чи забрудненим, що не дозволяє чітко визначити символи номерного знака з відстані двадцяти метрів, перевернутим чи неосвітленим) КУпАП.

Санкція статті передбачає штраф у розмірі 170 гривень.

За повторне ж порушення штраф — 255 гривень або громадські роботи і оплатне вилучення транспортного засобу чи без такого.

Патрульна поліція Волині нагадує, що згідно з п. 2.9 правил дорожнього руху забороняється:

- керувати автомобілем без номерного знаку, чи з таким, що йому не належить;
- не відповідає вимогам стандартів;
- закріплений не в установленому для цього місці;
- закритий іншими предметами, забруднений, перевернутий чи неосвітлений.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Mercedes-Benz G 63 AMG
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 2
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Як зупиняли, не опісялися?
Відповісти
Як зупиняли, не опісялися?
Відповісти
Вибір редактора
У Луцьку заборонили «варварське» кронування дерев
Погуляйко віддав майже 5 гектарів лісу у користування, серед «власників» – луцька депутатка
Мільйони святкових вогнів засніженого Луцька. ФОТОРЕПОРТАЖ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Повідомили імена українських воїнів, які підірвалися на Донбасі
Сьогодні, 15:56
Кривава різанина на Волині: чоловік поранив брата, дружину та поліцейського
Сьогодні, 15:06
У Луцьку водія «Гелендвагена» зупинили через те, що їздив без номерного знака
Сьогодні, 14:56
На Волині у вантажівці, яку зупинили через неосвітлений номерний знак, знайшли дуб без документів
Сьогодні, 13:59
У Луцьку серед вулиці невідомий напав на чоловіка: кривдника затримали
Сьогодні, 12:37
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Повідомили імена українських воїнів, які підірвалися на Донбасі
Сьогодні, 15:56
 0
Кривава різанина на Волині: чоловік поранив брата, дружину та поліцейського
Сьогодні, 15:06
 0
У Луцьку водія «Гелендвагена» зупинили через те, що їздив без номерного знака
Сьогодні, 14:56
 0
На Волині у вантажівці, яку зупинили через неосвітлений номерний знак, знайшли дуб без документів
Сьогодні, 13:59
 0
У Луцьку серед вулиці невідомий напав на чоловіка: кривдника затримали
Сьогодні, 12:37
 0
Медіа
відео
1/8