У Луцьку водія «Гелендвагена» зупинили через те, що їздив без номерного знака

Сьогодні, 7 лютого, опівдні, екіпаж патрульних у Луцьку помітив транспортний засіб Mercedes-Benz G 63 AMG, водій якого керував автомобілем без переднього номерного знака.Про це повідомляє пресслужба управління патрульної поліції Волині.Інформують, що на 33-річного водія автомобіля Mercedes-Benz патрульні склали постанову за частиною 6 статті 121 (Керування водієм транспортним засобом, не зареєстрованим або не перереєстрованим в установленому порядку, без номерного знака або з номерним знаком, що не належить цьому засобу чи не відповідає вимогам стандартів, або з номерним знаком, закріпленим у не встановленому для цього місці, закритим іншими предметами чи забрудненим, що не дозволяє чітко визначити символи номерного знака з відстані двадцяти метрів, перевернутим чи неосвітленим) КУпАП.Санкція статті передбачає штраф у розмірі 170 гривень.За повторне ж порушення штраф — 255 гривень або громадські роботи і оплатне вилучення транспортного засобу чи без такого.Патрульна поліція Волині нагадує, що згідно з п. 2.9 правил дорожнього руху забороняється:- керувати автомобілем без номерного знаку, чи з таким, що йому не належить;- не відповідає вимогам стандартів;- закріплений не в установленому для цього місці;- закритий іншими предметами, забруднений, перевернутий чи неосвітлений.