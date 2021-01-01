У Луцьку водія «Гелендвагена» зупинили через те, що їздив без номерного знака
Сьогодні, 14:56
Сьогодні, 7 лютого, опівдні, екіпаж патрульних у Луцьку помітив транспортний засіб Mercedes-Benz G 63 AMG, водій якого керував автомобілем без переднього номерного знака.
Про це повідомляє пресслужба управління патрульної поліції Волині.
Інформують, що на 33-річного водія автомобіля Mercedes-Benz патрульні склали постанову за частиною 6 статті 121 (Керування водієм транспортним засобом, не зареєстрованим або не перереєстрованим в установленому порядку, без номерного знака або з номерним знаком, що не належить цьому засобу чи не відповідає вимогам стандартів, або з номерним знаком, закріпленим у не встановленому для цього місці, закритим іншими предметами чи забрудненим, що не дозволяє чітко визначити символи номерного знака з відстані двадцяти метрів, перевернутим чи неосвітленим) КУпАП.
Санкція статті передбачає штраф у розмірі 170 гривень.
За повторне ж порушення штраф — 255 гривень або громадські роботи і оплатне вилучення транспортного засобу чи без такого.
Патрульна поліція Волині нагадує, що згідно з п. 2.9 правил дорожнього руху забороняється:
- керувати автомобілем без номерного знаку, чи з таким, що йому не належить;
- не відповідає вимогам стандартів;
- закріплений не в установленому для цього місці;
- закритий іншими предметами, забруднений, перевернутий чи неосвітлений.
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Про це повідомляє пресслужба управління патрульної поліції Волині.
Інформують, що на 33-річного водія автомобіля Mercedes-Benz патрульні склали постанову за частиною 6 статті 121 (Керування водієм транспортним засобом, не зареєстрованим або не перереєстрованим в установленому порядку, без номерного знака або з номерним знаком, що не належить цьому засобу чи не відповідає вимогам стандартів, або з номерним знаком, закріпленим у не встановленому для цього місці, закритим іншими предметами чи забрудненим, що не дозволяє чітко визначити символи номерного знака з відстані двадцяти метрів, перевернутим чи неосвітленим) КУпАП.
Санкція статті передбачає штраф у розмірі 170 гривень.
За повторне ж порушення штраф — 255 гривень або громадські роботи і оплатне вилучення транспортного засобу чи без такого.
Патрульна поліція Волині нагадує, що згідно з п. 2.9 правил дорожнього руху забороняється:
- керувати автомобілем без номерного знаку, чи з таким, що йому не належить;
- не відповідає вимогам стандартів;
- закріплений не в установленому для цього місці;
- закритий іншими предметами, забруднений, перевернутий чи неосвітлений.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 2
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