Кривава різанина на Волині: чоловік поранив брата, дружину та поліцейського

На Волині чоловік з ножами кидався на родичів, а згодом і на поліцію. Інцидент трапився учора, 6 лютого, ввечері в одному із сіл Нововолинської територіальної громади.Повідомлення про бійку до поліції надійшло близько 21 години. На місце направився наряд групи реагування патрульної поліції, повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.Прибувши за адресою, співробітники поліції побачили, що один з учасників бійки тримає у руках ножі. На законні вимоги поліцейських припинити протиправні дії чоловік не реагував, натомість почав наносити удари ножами своєму братові та дружині. Також чоловік накинувся з ножами на поліцейських.Зауважують, що у відповідності до статті 46 Закону України «Про поліцію» правоохоронець застосував табельну вогнепальну зброю.Внаслідок інциденту обох учасників бійки та дружину одного з братів госпіталізували. Поліцейський отримав ножові поранення. Його також шпиталізували.За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статті 348 (Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця) та ч.2 ст. 15 п.1 ч. 2 ст. 115 (Замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України.Про подію повідомлено співробітників ТУ ДБР у м. Львів.