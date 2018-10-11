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Двоє чоловіків вчинили самогубство у районі на Волині

Двоє чоловіків вчинили самогубство у районі на Волині
У селі Топільне та місті Рожище повішеними знайшли чоловіків.

Про це повідомляє видання Район.Рожище з посиланням на коментар т.в.о. начальника відділу поліцейської діяльності № 1 (м. Рожище) Юрія Присяжнюка.

Повідомлення про виявлене тіло чоловіка у селі Топільне надійшло близько 17:00 у суботу, 6 лютого. За свідченнями сусідів, чоловік тривалий час зловживав алкоголем, ніде не працював.

Того ж дня, близько 22:00, до поліції повідомили про виявлення повішеного тіла чоловіка у гаражі на вулиці Марка Вовчка у Рожищі. Чоловік залишив передсмертну записку.

Полісмени зареєстрували факти відповідним чином, ведеться слідство.


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Теги: повішення, самогубство, Рожище
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