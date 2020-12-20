У Волинській обласній клінічній лікарні відкрили відділення паліативної допомоги

Міністерство охорони здоров’я України надало ліцензію для Волинської обласної клінічної лікарні на право займатися паліативною медичною допомогою.Про це повідомляють на сайті медзакладу.Інформують, що нещодавно розпочало діяльність відділення стаціонарної паліативної допомоги. Наразі ж працюють над створенням мобільної бригади паліативної допомоги. Для цього проводять навчання персоналу, закупівлю медичного обладнання, лікарських засобів та виробів медичного призначення.Зауважують, що створення та функціонування такої мобільної бригади дозволить координувати та надавати паліативну допомогу пацієнту за місцем його перебування, більше того, буде можливість створення стаціонару вдома за потреби та за допомогою засобів телекомунікації цілодобово.Паліативна допомога – це комплексний підхід, що дозволяє поліпшити якість життя пацієнтів та їхніх сімей, які зіткнулися з проблемами смертельного захворювання, шляхом запобігання і полегшення страждань завдяки ранньому виявленню, ретельній оцінці й лікування болю та інших фізичних симптомів, а також наданню психосоціальної і духовної підтримки.