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Якою буде погода на Волині завтра, 8 лютого

Якою буде погода на Волині завтра, 8 лютого
На Волині завтра, 8 лютого, прогнозують сильний сніг, мороз та хуртовини.

Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.

Так, у Луцьку передбачають хмарну погоду, значний сніг, хуртовину. На дорогах можливі снігові замети, ожеледиця. Видимість становитиме 1-3 км, в хуртовині 500-1000 м. Вітер східний, 9-14 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі становитиме 10-12° морозу, вдень 7-9° морозу.

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Загалом в області - хмарна погода, значний сніг, хуртовина. На дорогах усюди можливі снігові замети, ожеледиця. Видимість становитиме 1-3 км, в хуртовині 500-1000 м. Вітер східний, 9-14 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі становитиме 8-13° морозу, вдень 6-11° морозу.




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Теги: погода, заметіль, хуртовина, прогноз, 8 лютого
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