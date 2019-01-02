Якою буде погода на Волині завтра, 8 лютого





Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.



Так, у Луцьку передбачають хмарну погоду, значний сніг, хуртовину. На дорогах можливі снігові замети, ожеледиця. Видимість становитиме 1-3 км, в хуртовині 500-1000 м. Вітер східний, 9-14 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі становитиме 10-12° морозу, вдень 7-9° морозу.



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Загалом в області - хмарна погода, значний сніг, хуртовина. На дорогах усюди можливі снігові замети, ожеледиця. Видимість становитиме 1-3 км, в хуртовині 500-1000 м. Вітер східний, 9-14 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі становитиме 8-13° морозу, вдень 6-11° морозу.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині завтра, 8 лютого, прогнозують сильний сніг, мороз та хуртовини.Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.Так, у Луцьку передбачають хмарну погоду, значний сніг, хуртовину. На дорогах можливі снігові замети, ожеледиця. Видимість становитиме 1-3 км, в хуртовині 500-1000 м. Вітер східний, 9-14 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі становитиме 10-12° морозу, вдень 7-9° морозу.Загалом в області - хмарна погода, значний сніг, хуртовина. На дорогах усюди можливі снігові замети, ожеледиця. Видимість становитиме 1-3 км, в хуртовині 500-1000 м. Вітер східний, 9-14 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі становитиме 8-13° морозу, вдень 6-11° морозу.

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