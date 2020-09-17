Без води була інфекційна лікарня: у Луцьку комунальники в надскладних умовах всю ніч ліквідовували порив
Сьогодні, 21:20
Аварійні бригади КП «Луцькводоканал» успішно локалізували та усунули наслідки особливо складного пориву в районі вулиць Ковельська, Червоного Хреста та інших.
Пр це інформують на сторінці EVoda у facebook.
Через складну аварійну ситуацію частина житлових будинків та обласна інфекційна лікарня у Луцьку лишились без водопостачання, а вода потрапляла на проїжджу частину і швидко замерзала, створюючи небезпечну ситуацію на дорозі.
Для усунення наслідків аварії бригади КП «Луцькводоканал» розбивали промерзлий грунт гідропневмомолотом, щоб дістатися до місця пориву. Роботи у надскладних умовах тривали усю ніч та протягом дня.
Водночас підприємство «Луцькводоканал» забезпечило постійний довіз питної води для потреб інфекційної лікарні. Наразі водопостачання в районі та в інфекційній лікарні повністю відновили.
"Висловлюємо вдячність працівникам підприємства, які працювати максимально швидко, не зупиняючи робіт і спільними зусиллями досягнувши вдалого результату. Також дякуємо підприємству «Луцькспецкомунтранс» за постійне чергування біля проїжджої частини і посипання дороги сумішшю для захисту від утворення льоду.
Зважаючи на складність робіт, варто відзначити, що вдалого результату досягнули досить оперативно, а всі залучені працівники показали високий професійний рівень і здатність злагоджено працювати навіть за особливо ускладнених умов", - йдеться в повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Пр це інформують на сторінці EVoda у facebook.
Через складну аварійну ситуацію частина житлових будинків та обласна інфекційна лікарня у Луцьку лишились без водопостачання, а вода потрапляла на проїжджу частину і швидко замерзала, створюючи небезпечну ситуацію на дорозі.
Для усунення наслідків аварії бригади КП «Луцькводоканал» розбивали промерзлий грунт гідропневмомолотом, щоб дістатися до місця пориву. Роботи у надскладних умовах тривали усю ніч та протягом дня.
Водночас підприємство «Луцькводоканал» забезпечило постійний довіз питної води для потреб інфекційної лікарні. Наразі водопостачання в районі та в інфекційній лікарні повністю відновили.
"Висловлюємо вдячність працівникам підприємства, які працювати максимально швидко, не зупиняючи робіт і спільними зусиллями досягнувши вдалого результату. Також дякуємо підприємству «Луцькспецкомунтранс» за постійне чергування біля проїжджої частини і посипання дороги сумішшю для захисту від утворення льоду.
Зважаючи на складність робіт, варто відзначити, що вдалого результату досягнули досить оперативно, а всі залучені працівники показали високий професійний рівень і здатність злагоджено працювати навіть за особливо ускладнених умов", - йдеться в повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Через корпоратив працівників на Волині судили власницю ресторану
Сьогодні, 21:49
Без води була інфекційна лікарня: у Луцьку комунальники в надскладних умовах всю ніч ліквідовували порив
Сьогодні, 21:20
Якою буде погода на Волині завтра, 8 лютого
Сьогодні, 20:00
Де у Луцьку не буде світла завтра, 8 лютого. АДРЕСИ
Сьогодні, 19:00