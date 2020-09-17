Без води була інфекційна лікарня: у Луцьку комунальники в надскладних умовах всю ніч ліквідовували порив





Пр це інформують на сторінці EVoda у



Через складну аварійну ситуацію частина житлових будинків та обласна інфекційна лікарня у Луцьку лишились без водопостачання, а вода потрапляла на проїжджу частину і швидко замерзала, створюючи небезпечну ситуацію на дорозі.



Для усунення наслідків аварії бригади КП «Луцькводоканал» розбивали промерзлий грунт гідропневмомолотом, щоб дістатися до місця пориву. Роботи у надскладних умовах тривали усю ніч та протягом дня.



Водночас підприємство «Луцькводоканал» забезпечило постійний довіз питної води для потреб інфекційної лікарні. Наразі водопостачання в районі та в інфекційній лікарні повністю відновили.



"Висловлюємо вдячність працівникам підприємства, які працювати максимально швидко, не зупиняючи робіт і спільними зусиллями досягнувши вдалого результату. Також дякуємо підприємству «Луцькспецкомунтранс» за постійне чергування біля проїжджої частини і посипання дороги сумішшю для захисту від утворення льоду.



Зважаючи на складність робіт, варто відзначити, що вдалого результату досягнули досить оперативно, а всі залучені працівники показали високий професійний рівень і здатність злагоджено працювати навіть за особливо ускладнених умов", - йдеться в повідомленні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Аварійні бригади КП «Луцькводоканал» успішно локалізували та усунули наслідки особливо складного пориву в районі вулиць Ковельська, Червоного Хреста та інших.Пр це інформують на сторінці EVoda у facebook Через складну аварійну ситуацію частина житлових будинків та обласна інфекційна лікарня у Луцьку лишились без водопостачання, а вода потрапляла на проїжджу частину і швидко замерзала, створюючи небезпечну ситуацію на дорозі.Для усунення наслідків аварії бригади КП «Луцькводоканал» розбивали промерзлий грунт гідропневмомолотом, щоб дістатися до місця пориву. Роботи у надскладних умовах тривали усю ніч та протягом дня.Водночас підприємство «Луцькводоканал» забезпечило постійний довіз питної води для потреб інфекційної лікарні. Наразі водопостачання в районі та в інфекційній лікарні повністю відновили."Висловлюємо вдячність працівникам підприємства, які працювати максимально швидко, не зупиняючи робіт і спільними зусиллями досягнувши вдалого результату. Також дякуємо підприємству «Луцькспецкомунтранс» за постійне чергування біля проїжджої частини і посипання дороги сумішшю для захисту від утворення льоду.Зважаючи на складність робіт, варто відзначити, що вдалого результату досягнули досить оперативно, а всі залучені працівники показали високий професійний рівень і здатність злагоджено працювати навіть за особливо ускладнених умов", - йдеться в повідомленні.

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