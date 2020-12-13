Через корпоратив працівників на Волині судили власницю ресторану
Сьогодні, 21:49
У Маневицькому районному суді розглянули справу, щодо про притягнення до адміністративної відповідальності підприємиці.
Про це повідомили в ухвалі рішення суду за 28 січня, пише Район.Маневичі.
З протоколу стало відомо, що 26 грудня 2020 року о 23:15 під час епідемії COVID-19 у закладі «Околиця» порушили правила карантину та вимоги постанови Кабінету Міністрів та працювали з недодержанням розпорядку роботи. За що передбачена адмінвідповідальність.
У суді жінка свою вину визнала частково і підтвердила, що заклад працював після 23:00, проте обслуговування клієнтів не здійснювали, оскільки корпоратив був лише для працівників вказаного закладу.
Просила закрити провадження у зв`язку з малозначністю правопорушення та обмежитися попередженням.
У суді підприємицю визнали винною та наклали на неї адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі 17000 гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомили в ухвалі рішення суду за 28 січня, пише Район.Маневичі.
З протоколу стало відомо, що 26 грудня 2020 року о 23:15 під час епідемії COVID-19 у закладі «Околиця» порушили правила карантину та вимоги постанови Кабінету Міністрів та працювали з недодержанням розпорядку роботи. За що передбачена адмінвідповідальність.
У суді жінка свою вину визнала частково і підтвердила, що заклад працював після 23:00, проте обслуговування клієнтів не здійснювали, оскільки корпоратив був лише для працівників вказаного закладу.
Просила закрити провадження у зв`язку з малозначністю правопорушення та обмежитися попередженням.
У суді підприємицю визнали винною та наклали на неї адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі 17000 гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Через корпоратив працівників на Волині судили власницю ресторану
Сьогодні, 21:49
Без води була інфекційна лікарня: у Луцьку комунальники в надскладних умовах всю ніч ліквідовували порив
Сьогодні, 21:20
Якою буде погода на Волині завтра, 8 лютого
Сьогодні, 20:00
Де у Луцьку не буде світла завтра, 8 лютого. АДРЕСИ
Сьогодні, 19:00