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Через корпоратив працівників на Волині судили власницю ресторану

Через корпоратив працівників на Волині судили власницю ресторану
У Маневицькому районному суді розглянули справу, щодо про притягнення до адміністративної відповідальності підприємиці.

Про це повідомили в ухвалі рішення суду за 28 січня, пише Район.Маневичі.

З протоколу стало відомо, що 26 грудня 2020 року о 23:15 під час епідемії COVID-19 у закладі «Околиця» порушили правила карантину та вимоги постанови Кабінету Міністрів та працювали з недодержанням розпорядку роботи. За що передбачена адмінвідповідальність.

У суді жінка свою вину визнала частково і підтвердила, що заклад працював після 23:00, проте обслуговування клієнтів не здійснювали, оскільки корпоратив був лише для працівників вказаного закладу.

Просила закрити провадження у зв`язку з малозначністю правопорушення та обмежитися попередженням.

У суді підприємицю визнали винною та наклали на неї адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі 17000 гривень.

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Теги: ресторан, суд, карантин, корпоратив
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