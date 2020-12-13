Через корпоратив працівників на Волині судили власницю ресторану





Про це повідомили в ухвалі рішення суду за 28 січня, пише



З протоколу стало відомо, що 26 грудня 2020 року о 23:15 під час епідемії COVID-19 у закладі «Околиця» порушили правила карантину та вимоги постанови Кабінету Міністрів та працювали з недодержанням розпорядку роботи. За що передбачена адмінвідповідальність.



У суді жінка свою вину визнала частково і підтвердила, що заклад працював після 23:00, проте обслуговування клієнтів не здійснювали, оскільки корпоратив був лише для працівників вказаного закладу.



Просила закрити провадження у зв`язку з малозначністю правопорушення та обмежитися попередженням.



У суді підприємицю визнали винною та наклали на неї адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі 17000 гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Маневицькому районному суді розглянули справу, щодо про притягнення до адміністративної відповідальності підприємиці.Про це повідомили в ухвалі рішення суду за 28 січня, пише Район.Маневичі З протоколу стало відомо, що 26 грудня 2020 року о 23:15 під час епідемії COVID-19 у закладі «Околиця» порушили правила карантину та вимоги постанови Кабінету Міністрів та працювали з недодержанням розпорядку роботи. За що передбачена адмінвідповідальність.У суді жінка свою вину визнала частково і підтвердила, що заклад працював після 23:00, проте обслуговування клієнтів не здійснювали, оскільки корпоратив був лише для працівників вказаного закладу.Просила закрити провадження у зв`язку з малозначністю правопорушення та обмежитися попередженням.У суді підприємицю визнали винною та наклали на неї адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі 17000 гривень.

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