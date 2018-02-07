У Луцьку проходить благодійний турнір з художньої гімнастики





Про це повідомляють на сайті



За перемогу у різних вікових категоріях змагаються 450 учасниць з різних куточків України.



Участь у відкритті змагань взяли заступниця міського голови Ірина Чебелюк та директор департаменту сім’ї, молоді та спорту Луцької міської ради Володимир Захожий.



Звертаючись до присутніх, Ірина Чебелюк зауважила, що художня гімнастика дуже граційний та чарівний вид спорту. За її словами, приємно, що участь у змаганнях бере так багато спортсменок. Вона побажала усім гарних виступів, показати свої найкращі якості та перемог.



Варто зазначити, що впродовж турніру відбувається збір коштів, які передадуть на потреби вихованців Луцького навчально-реабілітаційного центру.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 6-8 лютого в Дитячо-юнацькій спортивній школій №3 проходить уже традиційний благодійний турнір з художньої гімнастики пам’яті Миколи Романюка.Про це повідомляють на сайті Луцької міськради За перемогу у різних вікових категоріях змагаються 450 учасниць з різних куточків України.Участь у відкритті змагань взяли заступниця міського головита директор департаменту сім’ї, молоді та спорту Луцької міської радиЗвертаючись до присутніх, Ірина Чебелюк зауважила, що художня гімнастика дуже граційний та чарівний вид спорту. За її словами, приємно, що участь у змаганнях бере так багато спортсменок. Вона побажала усім гарних виступів, показати свої найкращі якості та перемог.Варто зазначити, що впродовж турніру відбувається збір коштів, які передадуть на потреби вихованців Луцького навчально-реабілітаційного центру.

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