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На Донбасі ворожий снайпер поранив військового ЗСУ

На Донбасі ворожий снайпер поранив військового ЗСУ
В зоні проведення Операції об’єднаних сил поранено військового Збройних сил України – у нього вистрілив снайпер окупантів.

Українського захисника госпіталізували до лікарні. Про це повідомляє Оперативно-тактичне угруповання Схід.

Бойовик російсько-окупаційних військ обстріляв українські позиції поблизу населеного пункту Новомихайлівка. Це територія відповідальності оперативно-тактичного угруповання Схід.

Про інцидент повідомили Організацію з безпеки та співробітництва в Європі.

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Теги: ООС, обстріл, поранення, військовий
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