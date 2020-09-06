На Донбасі ворожий снайпер поранив військового ЗСУ
Сьогодні, 22:32
В зоні проведення Операції об’єднаних сил поранено військового Збройних сил України – у нього вистрілив снайпер окупантів.
Українського захисника госпіталізували до лікарні. Про це повідомляє Оперативно-тактичне угруповання Схід.
Бойовик російсько-окупаційних військ обстріляв українські позиції поблизу населеного пункту Новомихайлівка. Це територія відповідальності оперативно-тактичного угруповання Схід.
Про інцидент повідомили Організацію з безпеки та співробітництва в Європі.
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Українського захисника госпіталізували до лікарні. Про це повідомляє Оперативно-тактичне угруповання Схід.
Бойовик російсько-окупаційних військ обстріляв українські позиції поблизу населеного пункту Новомихайлівка. Це територія відповідальності оперативно-тактичного угруповання Схід.
Про інцидент повідомили Організацію з безпеки та співробітництва в Європі.
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