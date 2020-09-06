На Донбасі ворожий снайпер поранив військового ЗСУ





Українського захисника госпіталізували до лікарні. Про це повідомляє



Бойовик російсько-окупаційних військ обстріляв українські позиції поблизу населеного пункту Новомихайлівка. Це територія відповідальності оперативно-тактичного угруповання Схід.



Про інцидент повідомили Організацію з безпеки та співробітництва в Європі.

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