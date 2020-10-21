Автостанції не працюють: показали, як волиняни в мороз чекають автобуси просто на вулиці. ВІДЕО





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Єдине, що зараз працює в автостанції – кафе, яке орендує частину приміщення. Тут можна зігрітися і перепочити. Але тоді доведеться заплатити за їжу й напої, бо просто погрітися тут не можна.



“Я була в лікарні дісталася маршруткою сюди, приїхала в надії, що я буду в приміщенні автостанції, відпочину, сяду собі. А треба йти в кафе, брати собі щось поїсти, попити, бо в кафе тебе не будуть просто так тримати”, – розповідає пані Марія, яка прийшла в кафе зігрітися.



Любомльська, як і всі волинські автостанції, належать ПАТ “Волинське обласне підприємство автобусних перевезень” (ВОПАС). Керівництво каже, що автостанцію остаточно не закривали, а рішення про тимчасове припинення роботи було вимушеним, адже товариство нині переживає важкі часи.



“Оці гроші, що йдуть від продажів квитків, це не вся наша сума. Наших там тільки 10%. Скажіть, як можна прожити на 10%, сплачуючи податки, утримуючи стільки автостанцій, теплоносії і світло, і газ, і теплокомунікації, і комп’ютери, ліцензії і все геть? Ніхто нам податків за землю не скасував, а тепер ви говорите, що ми такі погані, що ми закрили Любомль чи ще щось”, – зазначила голова правління ПрАТ “ВОПАС” Інеса Корнейчук.



Взимку, кажуть, пасажирів їздить менше, а це для ВОПАСУ не вигідно. Касири не заробляють самі на себе, навіть мінімалку їм доводиться доплачувати. До того ж, частину їхнього заробітку забирають нелегальні перевізники.



Донедавна на Волині працювало двадцять автостанцій. Зараз – вдвічі менше. Решта – тимчасово зачинені. Тож нині доведеться чекати автобус на вулиці у Берестечку, Іваничах, Любомлі, Турійську, Цумані і Шацьку. У ВОПАСі кажуть: для того, щоб вони запрацювали, потрібні гроші. Їх поки що шукають.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вивіска з написом “Не працює” нині прикрашає двері Любомльської автобусної станції. Люди за звичкою прийшли сюди придбати квитки, втім двері були зачиненими. Установа не працює вже кілька місяців. І якщо у теплу погоду проблеми були не такими відчутними, то взимку, у морози, чекати свій автобус не дуже комфортно.Про це йдеться в сюжеті 12 каналу Єдине, що зараз працює в автостанції – кафе, яке орендує частину приміщення. Тут можна зігрітися і перепочити. Але тоді доведеться заплатити за їжу й напої, бо просто погрітися тут не можна.“Я була в лікарні дісталася маршруткою сюди, приїхала в надії, що я буду в приміщенні автостанції, відпочину, сяду собі. А треба йти в кафе, брати собі щось поїсти, попити, бо в кафе тебе не будуть просто так тримати”, – розповідає пані, яка прийшла в кафе зігрітися.Любомльська, як і всі волинські автостанції, належать ПАТ “Волинське обласне підприємство автобусних перевезень” (ВОПАС). Керівництво каже, що автостанцію остаточно не закривали, а рішення про тимчасове припинення роботи було вимушеним, адже товариство нині переживає важкі часи.“Оці гроші, що йдуть від продажів квитків, це не вся наша сума. Наших там тільки 10%. Скажіть, як можна прожити на 10%, сплачуючи податки, утримуючи стільки автостанцій, теплоносії і світло, і газ, і теплокомунікації, і комп’ютери, ліцензії і все геть? Ніхто нам податків за землю не скасував, а тепер ви говорите, що ми такі погані, що ми закрили Любомль чи ще щось”, – зазначила голова правління ПрАТ “ВОПАС”Взимку, кажуть, пасажирів їздить менше, а це для ВОПАСУ не вигідно. Касири не заробляють самі на себе, навіть мінімалку їм доводиться доплачувати. До того ж, частину їхнього заробітку забирають нелегальні перевізники.Донедавна на Волині працювало двадцять автостанцій. Зараз – вдвічі менше. Решта – тимчасово зачинені. Тож нині доведеться чекати автобус на вулиці у Берестечку, Іваничах, Любомлі, Турійську, Цумані і Шацьку. У ВОПАСі кажуть: для того, щоб вони запрацювали, потрібні гроші. Їх поки що шукають.

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