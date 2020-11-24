Волинянка в декреті навчилась виготовляти реалістичні 3D-солодощі. ВІДЕО
Сьогодні, 03:24
Волинянка Ольга Кінах, яка виховує трьох дітей, облаштувала на власній кухні кондитерську майстерню. Жінка виготовляє реалістичні 3D-торти та солодощі.
Про це повідомляє Суспільне.
Серед робіт майстрині – їстівні замки, автомобілі, фотоапарати, звірі та квіти. Деякі її скульптури з тіста важать до пів сотні кілограмів. Найменші тістечка - 200 грамів.
Жінка розповіла Суспільному, що кулінарним мистецтвом зацікавилася, перебуваючи у декретній відпустці.
"У мене тато був художником, в молодості малював картини. І мені теж трохи передалося, любила малювати в школі. І цікаво було, чи вийде у мене щось візуалізувати, тобто 3D торти це дуже цікаво", - розповіла майстриня.
Ольга Кінах розповідає, почала працювати з підручними приладами та інструментами, професійне кухонне приладдя купляє поступово, на вторговані від продажу солодощів гроші.
У кожній роботі, каже жінка, намагається досягти реалістичності. Класичний торт може зготувати за кілька годин. Декор для солодкої скульптури забирає 3-4 дні.
Вслід за старшою, освоює кондитерське мистецтво й молодша сестра Ольги.
"Я навчилась багато вже чого робити. Наша сім’я пишається Олею, бо вона справді талановитий кондитер, такі витвори робить", - каже Тетяна Гальон.
Кожна їстівна скульптура щоразу виходить різна, розповідає майстриня. Інколи всередині печиво, найчастіше ж – торт, на кухні часто експериментує.
"Фантазії є де розігратися. Різні прослойки є, найчастіше використовую бісквітні коржі, бісквітів є надзвичайно багато, від класичних ванільно-шоколадних, горіхових, апельсинових, і з базиліком, і м’ятні, й лимонні, і з різними цитрусовими", - перелічує кондитерка.
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Про це повідомляє Суспільне.
Серед робіт майстрині – їстівні замки, автомобілі, фотоапарати, звірі та квіти. Деякі її скульптури з тіста важать до пів сотні кілограмів. Найменші тістечка - 200 грамів.
Жінка розповіла Суспільному, що кулінарним мистецтвом зацікавилася, перебуваючи у декретній відпустці.
"У мене тато був художником, в молодості малював картини. І мені теж трохи передалося, любила малювати в школі. І цікаво було, чи вийде у мене щось візуалізувати, тобто 3D торти це дуже цікаво", - розповіла майстриня.
Ольга Кінах розповідає, почала працювати з підручними приладами та інструментами, професійне кухонне приладдя купляє поступово, на вторговані від продажу солодощів гроші.
У кожній роботі, каже жінка, намагається досягти реалістичності. Класичний торт може зготувати за кілька годин. Декор для солодкої скульптури забирає 3-4 дні.
Вслід за старшою, освоює кондитерське мистецтво й молодша сестра Ольги.
"Я навчилась багато вже чого робити. Наша сім’я пишається Олею, бо вона справді талановитий кондитер, такі витвори робить", - каже Тетяна Гальон.
Кожна їстівна скульптура щоразу виходить різна, розповідає майстриня. Інколи всередині печиво, найчастіше ж – торт, на кухні часто експериментує.
"Фантазії є де розігратися. Різні прослойки є, найчастіше використовую бісквітні коржі, бісквітів є надзвичайно багато, від класичних ванільно-шоколадних, горіхових, апельсинових, і з базиліком, і м’ятні, й лимонні, і з різними цитрусовими", - перелічує кондитерка.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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