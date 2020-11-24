вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинянка в декреті навчилась виготовляти реалістичні 3D-солодощі. ВІДЕО

Волинянка в декреті навчилась виготовляти реалістичні 3D-солодощі. ВІДЕО
Волинянка Ольга Кінах, яка виховує трьох дітей, облаштувала на власній кухні кондитерську майстерню. Жінка виготовляє реалістичні 3D-торти та солодощі.

Про це повідомляє Суспільне.

Серед робіт майстрині – їстівні замки, автомобілі, фотоапарати, звірі та квіти. Деякі її скульптури з тіста важать до пів сотні кілограмів. Найменші тістечка - 200 грамів.

Жінка розповіла Суспільному, що кулінарним мистецтвом зацікавилася, перебуваючи у декретній відпустці.

"У мене тато був художником, в молодості малював картини. І мені теж трохи передалося, любила малювати в школі. І цікаво було, чи вийде у мене щось візуалізувати, тобто 3D торти це дуже цікаво", - розповіла майстриня.

Ольга Кінах розповідає, почала працювати з підручними приладами та інструментами, професійне кухонне приладдя купляє поступово, на вторговані від продажу солодощів гроші.

У кожній роботі, каже жінка, намагається досягти реалістичності. Класичний торт може зготувати за кілька годин. Декор для солодкої скульптури забирає 3-4 дні.

Вслід за старшою, освоює кондитерське мистецтво й молодша сестра Ольги.

"Я навчилась багато вже чого робити. Наша сім’я пишається Олею, бо вона справді талановитий кондитер, такі витвори робить", - каже Тетяна Гальон.

Кожна їстівна скульптура щоразу виходить різна, розповідає майстриня. Інколи всередині печиво, найчастіше ж – торт, на кухні часто експериментує.

"Фантазії є де розігратися. Різні прослойки є, найчастіше використовую бісквітні коржі, бісквітів є надзвичайно багато, від класичних ванільно-шоколадних, горіхових, апельсинових, і з базиліком, і м’ятні, й лимонні, і з різними цитрусовими", - перелічує кондитерка.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: солодощі, торти, кондитер, Ольга Кінах
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку заборонили «варварське» кронування дерев
Погуляйко віддав майже 5 гектарів лісу у користування, серед «власників» – луцька депутатка
Мільйони святкових вогнів засніженого Луцька. ФОТОРЕПОРТАЖ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Храм на Львівщині, де зібрані мощі понад 700 святих, можна побачити в 3D
Сьогодні, 04:11
Волинянка в декреті навчилась виготовляти реалістичні 3D-солодощі. ВІДЕО
Сьогодні, 03:24
На Львівщині хлопець силою відібрав у грабіжника свій телефон
Сьогодні, 02:21
На Волині злочинець крав зі шкіл ноутбуки, щоб здати у ломбард
Сьогодні, 01:34
У Полтавській області чоловік вкрав з церкви гроші, харчі та цінності
Сьогодні, 00:36
Схожі новини
Кондитерка з Волині створює десерти у формі орлів, баянів та унікальні «цитрусові» тістечка Кондитерка з Волині створює десерти у формі орлів, баянів та унікальні «цитрусові» тістечка
11 січень, 09:40
Уродженка Волині проміняла престижну роботу на кондитерську справу. ФОТО Уродженка Волині проміняла престижну роботу на кондитерську справу. ФОТО
24 листопад, 2020, 16:05
Міносвіти хоче по-новому навчати кухарів та кондитерів Міносвіти хоче по-новому навчати кухарів та кондитерів
27 січень, 01:32
У громаді поблизу Луцька дітки з непростою долею отримають солодкі подарунки У громаді поблизу Луцька дітки з непростою долею отримають солодкі подарунки
21 грудень, 2020, 16:36
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Храм на Львівщині, де зібрані мощі понад 700 святих, можна побачити в 3D
Сьогодні, 04:11
 0
Волинянка в декреті навчилась виготовляти реалістичні 3D-солодощі. ВІДЕО
Сьогодні, 03:24
 0
На Львівщині хлопець силою відібрав у грабіжника свій телефон
Сьогодні, 02:21
 0
На Волині злочинець крав зі шкіл ноутбуки, щоб здати у ломбард
Сьогодні, 01:34
 0
У Полтавській області чоловік вкрав з церкви гроші, харчі та цінності
Сьогодні, 00:36
 0
Медіа
відео
1/8