Волинянка в декреті навчилась виготовляти реалістичні 3D-солодощі. ВІДЕО

Ольга Кінах, яка виховує трьох дітей, облаштувала на власній кухні кондитерську майстерню. Жінка виготовляє реалістичні 3D-торти та солодощі.



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Серед робіт майстрині – їстівні замки, автомобілі, фотоапарати, звірі та квіти. Деякі її скульптури з тіста важать до пів сотні кілограмів. Найменші тістечка - 200 грамів.



Жінка розповіла Суспільному, що кулінарним мистецтвом зацікавилася, перебуваючи у декретній відпустці.



"У мене тато був художником, в молодості малював картини. І мені теж трохи передалося, любила малювати в школі. І цікаво було, чи вийде у мене щось візуалізувати, тобто 3D торти це дуже цікаво", - розповіла майстриня.



Ольга Кінах розповідає, почала працювати з підручними приладами та інструментами, професійне кухонне приладдя купляє поступово, на вторговані від продажу солодощів гроші.



У кожній роботі, каже жінка, намагається досягти реалістичності. Класичний торт може зготувати за кілька годин. Декор для солодкої скульптури забирає 3-4 дні.



Вслід за старшою, освоює кондитерське мистецтво й молодша сестра Ольги.



"Я навчилась багато вже чого робити. Наша сім’я пишається Олею, бо вона справді талановитий кондитер, такі витвори робить", - каже Тетяна Гальон.



Кожна їстівна скульптура щоразу виходить різна, розповідає майстриня. Інколи всередині печиво, найчастіше ж – торт, на кухні часто експериментує.



"Фантазії є де розігратися. Різні прослойки є, найчастіше використовую бісквітні коржі, бісквітів є надзвичайно багато, від класичних ванільно-шоколадних, горіхових, апельсинових, і з базиліком, і м’ятні, й лимонні, і з різними цитрусовими", - перелічує кондитерка.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинянка, яка виховує трьох дітей, облаштувала на власній кухні кондитерську майстерню. Жінка виготовляє реалістичні 3D-торти та солодощі.Про це повідомляє Суспільне Серед робіт майстрині – їстівні замки, автомобілі, фотоапарати, звірі та квіти. Деякі її скульптури з тіста важать до пів сотні кілограмів. Найменші тістечка - 200 грамів.Жінка розповіла Суспільному, що кулінарним мистецтвом зацікавилася, перебуваючи у декретній відпустці."У мене тато був художником, в молодості малював картини. І мені теж трохи передалося, любила малювати в школі. І цікаво було, чи вийде у мене щось візуалізувати, тобто 3D торти це дуже цікаво", - розповіла майстриня.Ольга Кінах розповідає, почала працювати з підручними приладами та інструментами, професійне кухонне приладдя купляє поступово, на вторговані від продажу солодощів гроші.У кожній роботі, каже жінка, намагається досягти реалістичності. Класичний торт може зготувати за кілька годин. Декор для солодкої скульптури забирає 3-4 дні.Вслід за старшою, освоює кондитерське мистецтво й молодша сестра Ольги."Я навчилась багато вже чого робити. Наша сім’я пишається Олею, бо вона справді талановитий кондитер, такі витвори робить", - кажеКожна їстівна скульптура щоразу виходить різна, розповідає майстриня. Інколи всередині печиво, найчастіше ж – торт, на кухні часто експериментує."Фантазії є де розігратися. Різні прослойки є, найчастіше використовую бісквітні коржі, бісквітів є надзвичайно багато, від класичних ванільно-шоколадних, горіхових, апельсинових, і з базиліком, і м’ятні, й лимонні, і з різними цитрусовими", - перелічує кондитерка.

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