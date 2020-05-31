На Волині злочинець крав зі шкіл ноутбуки, щоб здати у ломбард





Про це йдеться у вироку Ківерцівського районного суду Волинської області. Пишуть



У ніч на 6 листопада 2019 року раніше судимий чоловік проник до ЗОШ І-ІІ ступеня села Сокиричі та вкрав з освітнього закладу ноутбук HP з колонками. Вартість вкраденого – 13 тисяч 16 гривень.



Через два дні таким же чином він вчинив крадіжку двох ноутбуків Lenovo, а також HP із ЗОШ І-ІІІ ступенів села Прилуцьке, чим завдав збитків на 17 тисяч 600 гривень.



У суді злодій спочатку визнав свою вину, однак відмовився давати пояснення. А пізніше повністю заперечив те, що вчинив крадіжки. Зазначив, що здавав у ломбард свій власний ноутбук.



Незважаючи на це, вина рецидивіста була повністю доведена зібраними доказами, зокрема на місцях злочину знайшли відбитки пальців обвинуваченого.



Сусідка обвинуваченого, розповіла суду, що той попросив допомогти здати до ломбарду його власний ноутбук. Він пояснив це тим, що терміново потрібні гроші на лікування дитини, а на даний час у нього проблеми з документами, тому самостійно звернутись у ломбард не може. Сусід запевнив жінку, що техніка належить йому, будь-яких сумнівів у неї не виникло, тому вони разом пішли до ломбарду та обвинувачений використав її паспорт та отримав гроші за ноутбук.



Відтак, суд призначив рецидивісту покарання у виді чотирьох років позбавлення волі, приєднавши шість місяців невідбутого покарання.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині судили рецидивіста, який вкрав ноутбуки у двох школах. За ці крадіжки злочинець відсидить чотири роки та шість місяців.Про це йдеться у вироку Ківерцівського районного суду Волинської області. Пишуть Волинські новини У ніч на 6 листопада 2019 року раніше судимий чоловік проник до ЗОШ І-ІІ ступеня села Сокиричі та вкрав з освітнього закладу ноутбук HP з колонками. Вартість вкраденого – 13 тисяч 16 гривень.Через два дні таким же чином він вчинив крадіжку двох ноутбуків Lenovo, а також HP із ЗОШ І-ІІІ ступенів села Прилуцьке, чим завдав збитків на 17 тисяч 600 гривень.У суді злодій спочатку визнав свою вину, однак відмовився давати пояснення. А пізніше повністю заперечив те, що вчинив крадіжки. Зазначив, що здавав у ломбард свій власний ноутбук.Незважаючи на це, вина рецидивіста була повністю доведена зібраними доказами, зокрема на місцях злочину знайшли відбитки пальців обвинуваченого.Сусідка обвинуваченого, розповіла суду, що той попросив допомогти здати до ломбарду його власний ноутбук. Він пояснив це тим, що терміново потрібні гроші на лікування дитини, а на даний час у нього проблеми з документами, тому самостійно звернутись у ломбард не може. Сусід запевнив жінку, що техніка належить йому, будь-яких сумнівів у неї не виникло, тому вони разом пішли до ломбарду та обвинувачений використав її паспорт та отримав гроші за ноутбук.Відтак, суд призначив рецидивісту покарання у виді чотирьох років позбавлення волі, приєднавши шість місяців невідбутого покарання.

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