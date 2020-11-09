За викрадення автомобіля волинянин заплатить більше 50 тисяч гривень штрафу





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Поліцейські оперативно встановили особу крадія – ним виявився 35-річний колишній ковельчанин, який зараз працює та проживає разом із сім’єю за кордоном.



За фактом викрадення автомобіля поліція відкрила кримінальне провадження.



Ще до початку суду обвинувачений уклав з прокурором угоду про визнання винуватості. За її умовами, крадій визнав себе винним та не заперечував обставин кримінальної справи.



Ковельський міськрайонний суд під головуванням судді Тетяни Денисюк затвердив угоду та оштрафував чоловіка на 52 700 гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 1 січня цього року в Ковелі на вулиці Симоненка близько 13 години у 27-річного місцевого мешканця вкрали заведений автомобіль «Fiat Punto» з ключами в замку запалювання.Повідомляє Ковель медіа Поліцейські оперативно встановили особу крадія – ним виявився 35-річний колишній ковельчанин, який зараз працює та проживає разом із сім’єю за кордоном.За фактом викрадення автомобіля поліція відкрила кримінальне провадження.Ще до початку суду обвинувачений уклав з прокурором угоду про визнання винуватості. За її умовами, крадій визнав себе винним та не заперечував обставин кримінальної справи.Ковельський міськрайонний суд під головуванням судді Тетяни Денисюк затвердив угоду та оштрафував чоловіка на 52 700 гривень.

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