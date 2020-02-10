У Полтавській області чоловік вкрав з церкви гроші, харчі та цінності





Про це повідомляє



Так, староста Нової Галещини повідомив поліцейським про зникнення грошей, продуктів харчування та церковних виробів зі срібла з Іоана-Богословської церкви. Поліцейські оперативно вийшли на "слід" підозрюваного. Чоловік вже потрапляв у поле зору правоохоронців.



"Як з’ясувалося, чоловік раніше нерідко допомагав служителям церкви під час прибирання та будівництва. Слідчі вилучили у зловмисника речові докази його протиправної діяльності. Вирішується питання про повідомлення фігурантові про підозру та обрання йому запобіжного заходу", - йдеться в повідомленні.



Слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України – крадіжка, поєднана з проникненням у приміщення. Крадію загрожує від 3 до 6 років тюрми.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Полтавській області 25-річний місцевий житель Новогалещинської територіальної громади викрав з церкви речі та цінності. Попередньо завдані релігійній установі збитки оцінюють у понад 10 тисяч гривень. Чоловіка затримали правоохоронці.Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини Так, староста Нової Галещини повідомив поліцейським про зникнення грошей, продуктів харчування та церковних виробів зі срібла з Іоана-Богословської церкви. Поліцейські оперативно вийшли на "слід" підозрюваного. Чоловік вже потрапляв у поле зору правоохоронців."Як з’ясувалося, чоловік раніше нерідко допомагав служителям церкви під час прибирання та будівництва. Слідчі вилучили у зловмисника речові докази його протиправної діяльності. Вирішується питання про повідомлення фігурантові про підозру та обрання йому запобіжного заходу", - йдеться в повідомленні.Слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України – крадіжка, поєднана з проникненням у приміщення. Крадію загрожує від 3 до 6 років тюрми.

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