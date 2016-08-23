На Львівщині хлопець силою відібрав у грабіжника свій телефон





Про це повідомляє



У суботу, 6 лютого, патрульні отримали орієнтування про ймовірного зловмисника, який їде в автомобілі ВАЗ 2101 жовтого кольору і везе металобрухт, з якого виднілися ванна.



"Зі слів заявника, приблизно годину тому чоловік вирвав у його дитини телефон з рук. Син не розгубився і штовхнув зловмисника і забрав своє майно назад. Чоловік сів за кермо згаданої автівки і поїхав геть. Подія відбулася в одному із сіл Пустомитівського району. Екіпаж львівських патрульних виявив цей транспортний засіб на 553 кілометрі трасі Київ – Чоп. За кермом був 31-річний мешканець міста Ужгород", – йдеться у повідомленні.



На місце події поліцейські викликали слідчо-оперативну групу. Зловмисника привезли до відділення для встановлення обставин інциденту.



Однак, згодом стало відомо, що батько постраждалої дитини відкликав свою заяву.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Пустомитівського району Львівської області чоловік відібрав у дитини мобільний телефон, однак хлопчина не розгубився, штовхнув кривдника і самостійно повернув свій ґаджет.Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Львівської області У суботу, 6 лютого, патрульні отримали орієнтування про ймовірного зловмисника, який їде в автомобілі ВАЗ 2101 жовтого кольору і везе металобрухт, з якого виднілися ванна."Зі слів заявника, приблизно годину тому чоловік вирвав у його дитини телефон з рук. Син не розгубився і штовхнув зловмисника і забрав своє майно назад. Чоловік сів за кермо згаданої автівки і поїхав геть. Подія відбулася в одному із сіл Пустомитівського району. Екіпаж львівських патрульних виявив цей транспортний засіб на 553 кілометрі трасі Київ – Чоп. За кермом був 31-річний мешканець міста Ужгород", – йдеться у повідомленні.На місце події поліцейські викликали слідчо-оперативну групу. Зловмисника привезли до відділення для встановлення обставин інциденту.Однак, згодом стало відомо, що батько постраждалої дитини відкликав свою заяву.

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