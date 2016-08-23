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На Львівщині хлопець силою відібрав у грабіжника свій телефон

На Львівщині хлопець силою відібрав у грабіжника свій телефон
У селі Пустомитівського району Львівської області чоловік відібрав у дитини мобільний телефон, однак хлопчина не розгубився, штовхнув кривдника і самостійно повернув свій ґаджет.

Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Львівської області.

У суботу, 6 лютого, патрульні отримали орієнтування про ймовірного зловмисника, який їде в автомобілі ВАЗ 2101 жовтого кольору і везе металобрухт, з якого виднілися ванна.

"Зі слів заявника, приблизно годину тому чоловік вирвав у його дитини телефон з рук. Син не розгубився і штовхнув зловмисника і забрав своє майно назад. Чоловік сів за кермо згаданої автівки і поїхав геть. Подія відбулася в одному із сіл Пустомитівського району. Екіпаж львівських патрульних виявив цей транспортний засіб на 553 кілометрі трасі Київ – Чоп. За кермом був 31-річний мешканець міста Ужгород", – йдеться у повідомленні.

На місце події поліцейські викликали слідчо-оперативну групу. Зловмисника привезли до відділення для встановлення обставин інциденту.

Однак, згодом стало відомо, що батько постраждалої дитини відкликав свою заяву.

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Теги: телефон, поліція, злодій
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