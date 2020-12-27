У річці на Рівненщині знайшли мертвого чоловіка





Повідомляють



На виклик виїхала бригада Берегівського пункту постійного базування. На момет прибуття тіло людини дістали з водойми пересічні люди.



Медики "швидкої" провели усі необхідні реанімаційні заходи, проте врятувати 32-річного чоловіка не вдалося. Констатували біологічну смерть.



Тіло було набрякле та синього кольору. Невідомо скільки часу чоловік пролежав у холодній водоймі.



Про подію повідомили поліцейським.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 7 лютого у с. Миньківці Дубенського району в річці біля кладки виявили тіло чоловіка.Повідомляють Рівненські новини На виклик виїхала бригада Берегівського пункту постійного базування. На момет прибуття тіло людини дістали з водойми пересічні люди.Медики "швидкої" провели усі необхідні реанімаційні заходи, проте врятувати 32-річного чоловіка не вдалося. Констатували біологічну смерть.Тіло було набрякле та синього кольору. Невідомо скільки часу чоловік пролежав у холодній водоймі.Про подію повідомили поліцейським.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію