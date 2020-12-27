У річці на Рівненщині знайшли мертвого чоловіка
Сьогодні, 07:15
7 лютого у с. Миньківці Дубенського району в річці біля кладки виявили тіло чоловіка.
Повідомляють Рівненські новини.
На виклик виїхала бригада Берегівського пункту постійного базування. На момет прибуття тіло людини дістали з водойми пересічні люди.
Медики "швидкої" провели усі необхідні реанімаційні заходи, проте врятувати 32-річного чоловіка не вдалося. Констатували біологічну смерть.
Тіло було набрякле та синього кольору. Невідомо скільки часу чоловік пролежав у холодній водоймі.
Про подію повідомили поліцейським.
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Повідомляють Рівненські новини.
На виклик виїхала бригада Берегівського пункту постійного базування. На момет прибуття тіло людини дістали з водойми пересічні люди.
Медики "швидкої" провели усі необхідні реанімаційні заходи, проте врятувати 32-річного чоловіка не вдалося. Констатували біологічну смерть.
Тіло було набрякле та синього кольору. Невідомо скільки часу чоловік пролежав у холодній водоймі.
Про подію повідомили поліцейським.
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