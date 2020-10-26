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У «Яровиці» монтують енергоощадні панорамні вікна*

У «Яровиці» монтують енергоощадні панорамні вікна*
У житловому комплексі «Яровиця» в 11 та 12 будинках монтують 5-камерні німецькі вікна BRUGMANN, профіль SALAMANDER, 2-х камерний шумоізоляційним склопакет (3 скла).

Забудовник переконує, що це ідеальне рішення, що відповідає всім вимогам енергоощадності та безпеки, якісні і перевірені часом комплектуючі, високий ступінь тепло- та звукоізоляції, вологостійкості, що відповідають нормам ДСТУ.

Вікна мають високоякісну біло-глянцеву поверхню зсередини, з зовнішньої сторони вони сіро-коричневі, що відповідає дизайну фасаду. Також мають тривалий термін експлуатації.

Зменшення енерговитрат відбувається завдяки ущільненому профілю та високій якості пластику. Велика ширина скління (44 мм) значно знижує «місток холоду». Металеві підсилювачі не стикаються зі стінками камери завдяки спеціальним виступам на стінках підсилювальної камери, що знижує втрати тепла по стінках профілю і підвищує тепловий опір профілю. Також у холодну пору року вдається уникнути випадання конденсату на внутрішній поверхні профілю.

Для безпеки мешканців нижні яруси вікон виконані зі склом триплекс, яке є стійким до механічних дій. Таке вікно важко розбити, якщо ж все таки скло вдалось пошкодити, воно тріскає, але не осипається, тому що утримується завдяки полімерного шару. Триплекс також має підвищені шумоізоляційні характеристики.
У «Яровиці» монтують енергоощадні панорамні вікна*

«Обирайте комфортне житло від компанії «Єврохолдінг»! Щоб взимку було тепло, а влітку — прохолодно!» — закликають у забудовника.

Отримати більше інформації можна за номером 050 402 05 05, сайти: http://yarovytsya.com.ua/, https://euroholding.net.ua/

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Теги: Яровиця, житло, квартира, вікна
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