Повідомили статистику щодо коронавірусу в Україні за минулу добу





Про це у Фейсбуці повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.



"2 141 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 8 лютого 2021 року. Зокрема, захворіли 130 дітей та 71 медпрацівник.", - написав Степанов.



Зазначається, що за минулу добу було госпіталізовано 1020 осіб; летальних випадків – 47; одужали 2 697 осіб. Здійснено тестувань за добу – 13 662 (зокрема методом ПЛР – 10 401, методом ІФА – 3 261).



За весь час пандемії в Україні захворіло 1 246 990 осіб; одужало 1 075 743 осіб; летальних випадків – 23 644; проведено ПЛР-тестувань – 6 402 123.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні за минулу добу, 7 лютого, зафіксували 2 141 новий випадок COVID-19, летальних випадків - 47.Про це у Фейсбуці повідомив міністр охорони здоров'я"2 141 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 8 лютого 2021 року. Зокрема, захворіли 130 дітей та 71 медпрацівник.", - написав Степанов.Зазначається, що за минулу добу було госпіталізовано 1020 осіб; летальних випадків – 47; одужали 2 697 осіб. Здійснено тестувань за добу – 13 662 (зокрема методом ПЛР – 10 401, методом ІФА – 3 261).За весь час пандемії в Україні захворіло 1 246 990 осіб; одужало 1 075 743 осіб; летальних випадків – 23 644; проведено ПЛР-тестувань – 6 402 123.

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