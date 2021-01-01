Повідомили статистику щодо коронавірусу в Україні за минулу добу
Сьогодні, 08:56
В Україні за минулу добу, 7 лютого, зафіксували 2 141 новий випадок COVID-19, летальних випадків - 47.
Про це у Фейсбуці повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
"2 141 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 8 лютого 2021 року. Зокрема, захворіли 130 дітей та 71 медпрацівник.", - написав Степанов.
Зазначається, що за минулу добу було госпіталізовано 1020 осіб; летальних випадків – 47; одужали 2 697 осіб. Здійснено тестувань за добу – 13 662 (зокрема методом ПЛР – 10 401, методом ІФА – 3 261).
За весь час пандемії в Україні захворіло 1 246 990 осіб; одужало 1 075 743 осіб; летальних випадків – 23 644; проведено ПЛР-тестувань – 6 402 123.
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Про це у Фейсбуці повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
"2 141 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 8 лютого 2021 року. Зокрема, захворіли 130 дітей та 71 медпрацівник.", - написав Степанов.
Зазначається, що за минулу добу було госпіталізовано 1020 осіб; летальних випадків – 47; одужали 2 697 осіб. Здійснено тестувань за добу – 13 662 (зокрема методом ПЛР – 10 401, методом ІФА – 3 261).
За весь час пандемії в Україні захворіло 1 246 990 осіб; одужало 1 075 743 осіб; летальних випадків – 23 644; проведено ПЛР-тестувань – 6 402 123.
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