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У ЖК «Супернова» – особливі ціни на 3-кімнатні квартири*

У ЖК «Супернова» – особливі ціни на 3-кімнатні квартири*
Для того, щоб мрія про власну кімнату здійснилася у всіх членів родини - і дорослих, і дітей, Будівельна компанія “Інвестор” пропонує особливі умови на 3-кімнатні квартири у ЖК “Супернова”.

Акція передбачає ціну від 17 000 грн/м2, а також можливість для відтермінування виплат із мінімальним першим внеском - від 10%.

3-кімнатні квартири у "Супернові" мають площу 76,13 м2 та ряд переваг:

- Зручне розташування кімнат.
- Оптимальна площа.
- Роздільний санвузол.
- Простора лоджія, що виходить із кухні, а також - окремий відкритий балкон.
- Квартири - теплі, затишні і світлі.
- Подвійна краса краєвидів (вікна виходять на Старе місто і Малий Омеляник).

У ЖК «Супернова» – особливі ціни на 3-кімнатні квартири*


Акційні квартири розташовані в "великому" будинку на кілька під'їздів, будувати який почали наприкінці 2019 року. На сьогодні в цьому будинку уже завершили мурувати 1-ий під’їзд і активно ведуться роботи ще в 4-х.

Як змінюється "Супернова", можна переглянути у черговому відеозвіті: “Погляд із Луцького замку”.



Детальніше про ці та інші пропозиції запитуйте у відділі продажів Будівельної компанії «Інвестор»:

Телефон: 096 030 20 10
Адреса: вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)
Сайт: investor.lutsk.ua
Facebook: investorlutsk
Інстаграм: bud.investor
Youtube: Інвестор
Телеграм: Де в Луцьку/Ковелі добре жити?

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Теги: Супернова, Інвестор, квартири, житло
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