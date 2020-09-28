Наслідки негоди: на Волині рятувальники витягували автівки із заметів і ями
Сьогодні, 09:13
Через негоду рятувальникам на Волині довелося витягувати автівки зі снігового замету та ями.
Про це повідомляє пресслужба управління ДСНС у Волинській області.
Інформують, зокрема, що 8 лютого о 00:02 до Служби 101 надійшло повідомлення про те, що поблизу села Зубильне Локачинського району у сніговий замет потрапив легковий автомобіль.
Для надання допомоги на місце події направили рятувальників 15-ої Державної пожежно-рятувальної частини смт Локачі. За допомогою троса співробітники ДСНС відбуксирували автомобіль зі снігового замету та встановили його на тверде дорожнє покриття.
На місці події працювали 5 рятувальників, залучили пожежний автомобіль підвищеної прохідності.
Минулої доби, 7 лютого, допомоги рятувальників потребував водій легкового автомобіля, що через складні погодні умови в’їхав у яму на вулиці Гончарівка у Луцьку. Працівники групи рятувальних робіт аварійно-рятувального загону спецпризначення за допомогою електричної лебідки відбуксирували автомобіль на дорогу.
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Про це повідомляє пресслужба управління ДСНС у Волинській області.
Інформують, зокрема, що 8 лютого о 00:02 до Служби 101 надійшло повідомлення про те, що поблизу села Зубильне Локачинського району у сніговий замет потрапив легковий автомобіль.
Для надання допомоги на місце події направили рятувальників 15-ої Державної пожежно-рятувальної частини смт Локачі. За допомогою троса співробітники ДСНС відбуксирували автомобіль зі снігового замету та встановили його на тверде дорожнє покриття.
На місці події працювали 5 рятувальників, залучили пожежний автомобіль підвищеної прохідності.
Минулої доби, 7 лютого, допомоги рятувальників потребував водій легкового автомобіля, що через складні погодні умови в’їхав у яму на вулиці Гончарівка у Луцьку. Працівники групи рятувальних робіт аварійно-рятувального загону спецпризначення за допомогою електричної лебідки відбуксирували автомобіль на дорогу.
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