Наслідки негоди: на Волині рятувальники витягували автівки із заметів і ями

Через негоду рятувальникам на Волині довелося витягувати автівки зі снігового замету та ями.Про це повідомляє пресслужба управління ДСНС у Волинській області.Інформують, зокрема, що 8 лютого о 00:02 до Служби 101 надійшло повідомлення про те, що поблизу села Зубильне Локачинського району у сніговий замет потрапив легковий автомобіль.Для надання допомоги на місце події направили рятувальників 15-ої Державної пожежно-рятувальної частини смт Локачі. За допомогою троса співробітники ДСНС відбуксирували автомобіль зі снігового замету та встановили його на тверде дорожнє покриття.На місці події працювали 5 рятувальників, залучили пожежний автомобіль підвищеної прохідності.Минулої доби, 7 лютого, допомоги рятувальників потребував водій легкового автомобіля, що через складні погодні умови в’їхав у яму на вулиці Гончарівка у Луцьку. Працівники групи рятувальних робіт аварійно-рятувального загону спецпризначення за допомогою електричної лебідки відбуксирували автомобіль на дорогу.