вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Наслідки негоди: на Волині рятувальники витягували автівки із заметів і ями

Наслідки негоди: на Волині рятувальники витягували автівки із заметів і ями
Через негоду рятувальникам на Волині довелося витягувати автівки зі снігового замету та ями.

Про це повідомляє пресслужба управління ДСНС у Волинській області.

Інформують, зокрема, що 8 лютого о 00:02 до Служби 101 надійшло повідомлення про те, що поблизу села Зубильне Локачинського району у сніговий замет потрапив легковий автомобіль.

Для надання допомоги на місце події направили рятувальників 15-ої Державної пожежно-рятувальної частини смт Локачі. За допомогою троса співробітники ДСНС відбуксирували автомобіль зі снігового замету та встановили його на тверде дорожнє покриття.

На місці події працювали 5 рятувальників, залучили пожежний автомобіль підвищеної прохідності.

Минулої доби, 7 лютого, допомоги рятувальників потребував водій легкового автомобіля, що через складні погодні умови в’їхав у яму на вулиці Гончарівка у Луцьку. Працівники групи рятувальних робіт аварійно-рятувального загону спецпризначення за допомогою електричної лебідки відбуксирували автомобіль на дорогу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: рятувальники, негода
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку заборонили «варварське» кронування дерев
Погуляйко віддав майже 5 гектарів лісу у користування, серед «власників» – луцька депутатка
Мільйони святкових вогнів засніженого Луцька. ФОТОРЕПОРТАЖ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку до реанімації потрапив чоловік, який отримав глибокі опіки під час пожежі
Сьогодні, 09:34
Курс валют у Луцьку на 8 лютого
Сьогодні, 09:23
Наслідки негоди: на Волині рятувальники витягували автівки із заметів і ями
Сьогодні, 09:13
У ЖК «Супернова» – особливі ціни на 3-кімнатні квартири*
Сьогодні, 09:05
Повідомили статистику щодо коронавірусу в Україні за минулу добу
Сьогодні, 08:56
Схожі новини
Села без світла і 24 авто у заметах: наслідки снігопаду на Волині Села без світла і 24 авто у заметах: наслідки снігопаду на Волині
26 січень, 16:28
Через негоду на Волині з кюветів та узбіч витягали 5 автомобілів Через негоду на Волині з кюветів та узбіч витягали 5 автомобілів
14 січень, 09:39
На Волині буревій повалив дерева На Волині буревій повалив дерева
28 вересень, 2020, 10:18
На Волині буревій повалив дерева на дорогу На Волині буревій повалив дерева на дорогу
27 серпень, 2020, 09:12
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У селі на Волині врятували поранених лебедів, які замерзали на річці. ВІДЕО
Сьогодні, 10:25
 0
У сніговому заметі на Волині застряг шкільний автобус. ВІДЕО
Сьогодні, 10:16
 0
Сильні снігопади накрили Європу: які країни найбільше потерпають від хуртовин. ВІДЕО
Сьогодні, 10:14
 0
Жодної смерті і найменша за декілька місяців кількість інфікованих: ситуація з коронавірусом на Волині за добу
Сьогодні, 10:11
 0
У «Яровиці» монтують енергоощадні панорамні вікна*
Сьогодні, 10:10
 0
Медіа
відео
1/8