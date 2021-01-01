Курс валют у Луцьку на 8 лютого





Євро при купівлі становить – 33.26, продажу – 33.85.



Курс російського рубля: купівля – 0.34, продаж – 0.36.



Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.42, продаж – 7.49.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Курс долара у Луцьку: купівля – 27.82, а продаж – 27.94.Євро при купівлі становить – 33.26, продажу – 33.85.Курс російського рубля: купівля – 0.34, продаж – 0.36.Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.42, продаж – 7.49.

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