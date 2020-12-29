У Луцьку до реанімації потрапив чоловік, який отримав глибокі опіки під час пожежі





Інформують, що 7 лютого до служби 101 від чергового Луцького відділу поліції надійшла інформація, що під час пожежі, травмувався громадянин 1962 р.н, - повідомляє ДСНС України у Волинській області.



Його доставили до міської клінічної лікарні в реанімаційне відділення з діагнозом глибокий термічний опік полум’ям на 35%, опіковий шок, стан важкий.



Ймовірна причина – необережне поводження з вогнем громадянина.

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