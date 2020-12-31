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У Луцьку 32 спортсмени отримуватимуть стипендії

У Луцьку 32 спортсмени отримуватимуть стипендії
У Луцьку затвердили список спортсменів, котрі отримуватимуть стипендії у 2021 році.

Про це йдеться у відповідному розпорядженні міського голови Ігоря Поліщука.

Так, грошові заохочення отримуватимуть спортсмени з олімпійських, неолімпійських видів спорту, а також ті, хто займається видами спорту для осіб з інвалідністю.

Усього у списку - 32 людей. Серед них - призерка чемпіонату України з веслування на байдарках і каное Ольга Демчина, призерка чемпіонату України з велосипедного спорту Ірина Шиманська, призерка чемпіонату України з боротьби самбо Анна Біднюк, чемпіонка України серед юніорок зі спортивного орієнтування Ольга Гупало та інші.
У Луцьку 32 спортсмени отримуватимуть стипендії
У Луцьку 32 спортсмени отримуватимуть стипендії
У Луцьку 32 спортсмени отримуватимуть стипендії


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Теги: спорт, стипендії, варте уваги
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