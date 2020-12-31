У Луцьку 32 спортсмени отримуватимуть стипендії
Сьогодні, 10:01
У Луцьку затвердили список спортсменів, котрі отримуватимуть стипендії у 2021 році.
Про це йдеться у відповідному розпорядженні міського голови Ігоря Поліщука.
Так, грошові заохочення отримуватимуть спортсмени з олімпійських, неолімпійських видів спорту, а також ті, хто займається видами спорту для осіб з інвалідністю.
Усього у списку - 32 людей. Серед них - призерка чемпіонату України з веслування на байдарках і каное Ольга Демчина, призерка чемпіонату України з велосипедного спорту Ірина Шиманська, призерка чемпіонату України з боротьби самбо Анна Біднюк, чемпіонка України серед юніорок зі спортивного орієнтування Ольга Гупало та інші.
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Про це йдеться у відповідному розпорядженні міського голови Ігоря Поліщука.
Так, грошові заохочення отримуватимуть спортсмени з олімпійських, неолімпійських видів спорту, а також ті, хто займається видами спорту для осіб з інвалідністю.
Усього у списку - 32 людей. Серед них - призерка чемпіонату України з веслування на байдарках і каное Ольга Демчина, призерка чемпіонату України з велосипедного спорту Ірина Шиманська, призерка чемпіонату України з боротьби самбо Анна Біднюк, чемпіонка України серед юніорок зі спортивного орієнтування Ольга Гупало та інші.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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