У Луцьку 32 спортсмени отримуватимуть стипендії

У Луцьку затвердили список спортсменів, котрі отримуватимуть стипендії у 2021 році.Про це йдеться у відповідному розпорядженні міського головиТак, грошові заохочення отримуватимуть спортсмени з олімпійських, неолімпійських видів спорту, а також ті, хто займається видами спорту для осіб з інвалідністю.Усього у списку - 32 людей. Серед них - призерка чемпіонату України з веслування на байдарках і каное, призерка чемпіонату України з велосипедного спорту, призерка чемпіонату України з боротьби самбо, чемпіонка України серед юніорок зі спортивного орієнтуваннята інші.