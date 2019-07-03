Минулої доби на Волині горіли гараж, сауна і господарські будівлі

На Волині за добу 7 лютого трапилось декілька пожеж.Про це пише ДСНС України у Волинській області.Так, о 08:41 до рятувальників надійшло повідомлення про загорання дерев’яної господарської будівлі на вулиці Зарічна в місті Ковелі. Пожежу локалізували о 08:50, ліквідували о 09:20. Ймовірна причина пожежі - коротке замикання електромережі.О 19:14 до Служби 101 надійшло повідомлення про пожежу цегляного гаража на вулиці Спортивній в селищі Турійськ. Працівники ДСНС о 19:21 локалізували загорання, о 19:40 – ліквідували. Ймовірна причина пожежі - недолік конструкції, порушення правил монтажу нагрівальних печей та димарів.Також о 20:48 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу дерев’яної сауни в селі Борохів Ківерцівського району. О 21:25 пожежу локалізували, о 21:40 ліквідували. Ймовірна причина пожежі – недолік конструкції, порушення правил монтажу нагрівальних печей та димарів.А у селі Скулин Ковельського району горіла дерев’яна господарська споруда. Пожежа ліквідували о 22:53. Причину пожежі встановлюють.