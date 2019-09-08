вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У селі на Волині врятували поранених лебедів, які замерзали на річці. ВІДЕО

У селі на Волині врятували поранених лебедів, які замерзали на річці. ВІДЕО
У селі Миловань Любомльського району місцеві мешканці врятували лебедів.

Житель Милованя, депутат місцевої ради Іван Вознюк зі своїми помічниками взялися за порятунок птахів на річці між Милованем та Рівнем. Про це Район.Любомль повідомив голова громади Юрій Фініковський.

Пара лебедів, намагаючись відірвати від себе частинки льоду пошкодили язики. Якби не допомога людей – лебеді могли загинути.

Люди птахів забрали до себе в тепле приміщення, де відігрівають та відкормлюють. Відпустять на водойму лебедів, коли вже потепліє і не буде загрози їх життю у вигляді криги.




Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: лебеді, порятунок
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку заборонили «варварське» кронування дерев
Погуляйко віддав майже 5 гектарів лісу у користування, серед «власників» – луцька депутатка
Мільйони святкових вогнів засніженого Луцька. ФОТОРЕПОРТАЖ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На кордоні затримали волинянина, який був у розшуку
Сьогодні, 10:42
Взяли під варту злодія, який з ножем вдерся до квартири лучанки та пограбував її
Сьогодні, 10:34
У селі на Волині врятували поранених лебедів, які замерзали на річці. ВІДЕО
Сьогодні, 10:25
У сніговому заметі на Волині застряг шкільний автобус. ВІДЕО
Сьогодні, 10:16
Сильні снігопади накрили Європу: які країни найбільше потерпають від хуртовин. ВІДЕО
Сьогодні, 10:14
Схожі новини
Волиняни врятували від морозу та голоду на озері десятки лебедів. ВІДЕО Волиняни врятували від морозу та голоду на озері десятки лебедів. ВІДЕО
17 січень, 04:12
Рівненські рятувальники визволили лебедів, які заплутались у рибальських сітях. ВІДЕО Рівненські рятувальники визволили лебедів, які заплутались у рибальських сітях. ВІДЕО
08 вересень, 2019, 15:58
У волинській лікарні медики врятували ногу чоловіку, провівши стентування У волинській лікарні медики врятували ногу чоловіку, провівши стентування
04 лютий, 12:02
На Полтавщині поліцейський врятував життя родині, яка провалилася під лід. ВІДЕО На Полтавщині поліцейський врятував життя родині, яка провалилася під лід. ВІДЕО
02 лютий, 20:41
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
П'яний волинянин на зупинці пошкодив рейсовий автобус
Сьогодні, 11:54
 0
У Польщі таксист-українець привласнив гаманець пасажирки і зняв з її картки чималу суму грошей
Сьогодні, 11:50
 0
На деяких дорогах Волині через заметіль заборонили рух вантажівок. ПЕРЕЛІК
Сьогодні, 11:42
 0
На Волині службовий поліцейський собака допоміг розкрити викрадення мопеда
Сьогодні, 11:38
 0
На Волині за грабіж розшукують 33-річного чоловіка
Сьогодні, 11:31
 0
Медіа
відео
1/8