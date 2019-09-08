У селі на Волині врятували поранених лебедів, які замерзали на річці. ВІДЕО





Житель Милованя, депутат місцевої ради Іван Вознюк зі своїми помічниками взялися за порятунок птахів на річці між Милованем та Рівнем. Про це Юрій Фініковський.



Пара лебедів, намагаючись відірвати від себе частинки льоду пошкодили язики. Якби не допомога людей – лебеді могли загинути.



Люди птахів забрали до себе в тепле приміщення, де відігрівають та відкормлюють. Відпустять на водойму лебедів, коли вже потепліє і не буде загрози їх життю у вигляді криги.









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