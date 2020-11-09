На кордоні затримали волинянина, який був у розшуку

На кордоні з Польщею військовослужбовці Луцького загону затримали чоловіка, якого розшукували правоохоронці.Про це повідомляє Держприкордонслужба.Інформують, що учора, 7 лютого, у пункті пропуску «Ягодин» під час оформлення рейсового автобуса, що прямував в Україну, на одного з пасажирів спрацювала база даних прикордонників.Охоронці кордону з'ясували, що 22-річного жителя Волинської області вже кілька місяців розшукують співробітники Нацполіції за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених частиною 1 статті 186 «Грабіж» та частиною 2 статті 185 «Крадіжка» Кримінального кодексу України.Прикордонники затримали чоловіка та проінформували ініціатора доручення.