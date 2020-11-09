вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На кордоні затримали волинянина, який був у розшуку

На кордоні затримали волинянина, який був у розшуку
На кордоні з Польщею військовослужбовці Луцького загону затримали чоловіка, якого розшукували правоохоронці.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

Інформують, що учора, 7 лютого, у пункті пропуску «Ягодин» під час оформлення рейсового автобуса, що прямував в Україну, на одного з пасажирів спрацювала база даних прикордонників.

Охоронці кордону з'ясували, що 22-річного жителя Волинської області вже кілька місяців розшукують співробітники Нацполіції за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених частиною 1 статті 186 «Грабіж» та частиною 2 статті 185 «Крадіжка» Кримінального кодексу України.

Прикордонники затримали чоловіка та проінформували ініціатора доручення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Ягодин, розшук
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку заборонили «варварське» кронування дерев
Погуляйко віддав майже 5 гектарів лісу у користування, серед «власників» – луцька депутатка
Мільйони святкових вогнів засніженого Луцька. ФОТОРЕПОРТАЖ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На кладовищі в Гаразджі поставлять піч для спалювання трупів тварин та медичних відходів
Сьогодні, 11:00
Через негоду на автодорозі Торчин-Шклинь – обмеження руху транспорту
Сьогодні, 10:57
На кордоні затримали волинянина, який був у розшуку
Сьогодні, 10:42
Взяли під варту злодія, який з ножем вдерся до квартири лучанки та пограбував її
Сьогодні, 10:34
У селі на Волині врятували поранених лебедів, які замерзали на річці. ВІДЕО
Сьогодні, 10:25
Схожі новини
На «Ягодині» затримали жінку, яку розшукували правоохоронці На «Ягодині» затримали жінку, яку розшукували правоохоронці
12 січень, 14:59
Волинянин намагався виїхати в Польщу на краденому бусі «Mercedes» Волинянин намагався виїхати в Польщу на краденому бусі «Mercedes»
09 листопад, 2020, 10:50
На «Ягодині» знайшли авто, яке Інтерпол розшукував декілька років На «Ягодині» знайшли авто, яке Інтерпол розшукував декілька років
05 жовтень, 2020, 09:46
У «Ягодині» затримали двох чоловіків, яких розшукували У «Ягодині» затримали двох чоловіків, яких розшукували
22 січень, 2020, 14:55
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
П'яний волинянин на зупинці пошкодив рейсовий автобус
Сьогодні, 11:54
 0
У Польщі таксист-українець привласнив гаманець пасажирки і зняв з її картки чималу суму грошей
Сьогодні, 11:50
 0
На деяких дорогах Волині через заметіль заборонили рух вантажівок. ПЕРЕЛІК
Сьогодні, 11:42
 0
На Волині службовий поліцейський собака допоміг розкрити викрадення мопеда
Сьогодні, 11:38
 0
На Волині за грабіж розшукують 33-річного чоловіка
Сьогодні, 11:31
 0
Медіа
відео
1/8