вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинянка хотіла через інтернет продати товар, а її «розвели» на гроші

Волинянка хотіла через інтернет продати товар, а її «розвели» на гроші
Жительку Шацького району ошукали шахраї.

Про це інформує Ковельське районне управління поліції Волинської області.

Як з’ясувалось, 30-річна дівчина на одному із інтернет-сайтів виставила оголошення про продаж товару. Під приводом оплати товару спритниця дізналась дані платіжної картки з секретним кодом та поцупила з картки потерпілої майже 2500 гривень.

Працівники поліції відкрили кримінальне провадження за фактом шахрайства та встановлюють особу, причетну до вчинення цього злочину.

Правоохоронці наголошують, що для того аби вберегти себе від збитків, необхідно запам'ятати такі прості правила:

- для оплати на вашу картку достатньо знати номер з 16 цифр, у жодному разі не повідомляйте строк дії картки та СVV-код (знаходиться на зворотній стороні картки);

- для оплати на вашу картку не потрібно отримувати жодних СМС-повідомлень чи підходити до банкомату, не повідомляйте шахраям дані з СМС-повідомлень, які надходять на вашу картку, та не проводьте жодних операцій у банкоматі на їх вимогу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: шахраї, волинянка
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку заборонили «варварське» кронування дерев
Погуляйко віддав майже 5 гектарів лісу у користування, серед «власників» – луцька депутатка
Мільйони святкових вогнів засніженого Луцька. ФОТОРЕПОРТАЖ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У волинській лікарні ставлять на ноги людей після аварій та інсультів
Сьогодні, 09:10
Повідомили статистику щодо коронавірусу в Україні за минулу добу
Сьогодні, 08:51
Волинянка хотіла через інтернет продати товар, а її «розвели» на гроші
Сьогодні, 08:10
У Нововолинську відкриють пункт обігріву
Сьогодні, 07:35
У Польщі знайшли обручку дочки київського князя
Сьогодні, 06:31
Схожі новини
Шахраї вкрали з картки волинянки 39 тисяч гривень Шахраї вкрали з картки волинянки 39 тисяч гривень
10 грудень, 2020, 10:26
Хотіла працювати в Королівстві Норвегії: волинянку ошукали шахраї Хотіла працювати в Королівстві Норвегії: волинянку ошукали шахраї
30 листопад, 2020, 11:38
За омріяну роботу за кордоном волинянка віддала шахраю чималу суму грошей За омріяну роботу за кордоном волинянка віддала шахраю чималу суму грошей
18 вересень, 2020, 16:05
Волинянка «розблокувала» банківську картку за 31 тисячу гривень Волинянка «розблокувала» банківську картку за 31 тисячу гривень
11 червень, 2020, 15:47
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У волинській лікарні ставлять на ноги людей після аварій та інсультів
Сьогодні, 09:10
 0
Повідомили статистику щодо коронавірусу в Україні за минулу добу
Сьогодні, 08:51
 0
Волинянка хотіла через інтернет продати товар, а її «розвели» на гроші
Сьогодні, 08:10
 0
У Нововолинську відкриють пункт обігріву
Сьогодні, 07:35
 0
У Польщі знайшли обручку дочки київського князя
Сьогодні, 06:31
 0
Медіа
відео
1/8