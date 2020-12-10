Волинянка хотіла через інтернет продати товар, а її «розвели» на гроші
Сьогодні, 08:10
Жительку Шацького району ошукали шахраї.
Про це інформує Ковельське районне управління поліції Волинської області.
Як з’ясувалось, 30-річна дівчина на одному із інтернет-сайтів виставила оголошення про продаж товару. Під приводом оплати товару спритниця дізналась дані платіжної картки з секретним кодом та поцупила з картки потерпілої майже 2500 гривень.
Працівники поліції відкрили кримінальне провадження за фактом шахрайства та встановлюють особу, причетну до вчинення цього злочину.
Правоохоронці наголошують, що для того аби вберегти себе від збитків, необхідно запам'ятати такі прості правила:
- для оплати на вашу картку достатньо знати номер з 16 цифр, у жодному разі не повідомляйте строк дії картки та СVV-код (знаходиться на зворотній стороні картки);
- для оплати на вашу картку не потрібно отримувати жодних СМС-повідомлень чи підходити до банкомату, не повідомляйте шахраям дані з СМС-повідомлень, які надходять на вашу картку, та не проводьте жодних операцій у банкоматі на їх вимогу.
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Про це інформує Ковельське районне управління поліції Волинської області.
Як з’ясувалось, 30-річна дівчина на одному із інтернет-сайтів виставила оголошення про продаж товару. Під приводом оплати товару спритниця дізналась дані платіжної картки з секретним кодом та поцупила з картки потерпілої майже 2500 гривень.
Працівники поліції відкрили кримінальне провадження за фактом шахрайства та встановлюють особу, причетну до вчинення цього злочину.
Правоохоронці наголошують, що для того аби вберегти себе від збитків, необхідно запам'ятати такі прості правила:
- для оплати на вашу картку достатньо знати номер з 16 цифр, у жодному разі не повідомляйте строк дії картки та СVV-код (знаходиться на зворотній стороні картки);
- для оплати на вашу картку не потрібно отримувати жодних СМС-повідомлень чи підходити до банкомату, не повідомляйте шахраям дані з СМС-повідомлень, які надходять на вашу картку, та не проводьте жодних операцій у банкоматі на їх вимогу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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