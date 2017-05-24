Через негоду на автодорозі Торчин-Шклинь – обмеження руху транспорту

Водіїв попереджають, що на ділянці дороги Торчин – село Шклинь буде обмеження руху.Про це інформує Служба автомобільних доріг у Волинській області на своїй сторінці у фейсбуці.Зазначається, що у зв’язку зі складними погодними умовами у вигляді сильного снігопаду та поривів вітру 15-20 м/с, з метою запобігання заторів Служба автомобільних доріг у Волинській області вводить обмеження руху всіх транспортних засобів на автомобільній дорозі державного значення Т-18-02 /М-07/ – Маюничі – Велика Осниця – Красноволя – Колки – / Р-14/ – Копилля – Рожище – Торчин – Шклинь – /Н-17/ на ділянці смт. Торчин – с.Шклинь з 10 години 8 лютого до закінчення стихії та забезпечення безпечного проїзду.