Через негоду на автодорозі Торчин-Шклинь – обмеження руху транспорту
Сьогодні, 10:57
Водіїв попереджають, що на ділянці дороги Торчин – село Шклинь буде обмеження руху.
Про це інформує Служба автомобільних доріг у Волинській області на своїй сторінці у фейсбуці.
Зазначається, що у зв’язку зі складними погодними умовами у вигляді сильного снігопаду та поривів вітру 15-20 м/с, з метою запобігання заторів Служба автомобільних доріг у Волинській області вводить обмеження руху всіх транспортних засобів на автомобільній дорозі державного значення Т-18-02 /М-07/ – Маюничі – Велика Осниця – Красноволя – Колки – / Р-14/ – Копилля – Рожище – Торчин – Шклинь – /Н-17/ на ділянці смт. Торчин – с.Шклинь з 10 години 8 лютого до закінчення стихії та забезпечення безпечного проїзду.
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Про це інформує Служба автомобільних доріг у Волинській області на своїй сторінці у фейсбуці.
Зазначається, що у зв’язку зі складними погодними умовами у вигляді сильного снігопаду та поривів вітру 15-20 м/с, з метою запобігання заторів Служба автомобільних доріг у Волинській області вводить обмеження руху всіх транспортних засобів на автомобільній дорозі державного значення Т-18-02 /М-07/ – Маюничі – Велика Осниця – Красноволя – Колки – / Р-14/ – Копилля – Рожище – Торчин – Шклинь – /Н-17/ на ділянці смт. Торчин – с.Шклинь з 10 години 8 лютого до закінчення стихії та забезпечення безпечного проїзду.
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