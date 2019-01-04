Назвали райони Волині, у яких найгірша ситуація зі сніговими заметами
Сьогодні, 11:05
Понад 40 одиниць техніки працює на місцевих дорогах області, аби забезпечити безперешкодний проїзд.
Про це повідомили в службі місцевих автодоріг у Волинській області сьогодні, 8 лютого 2021 року.
Станом на ранок через снігопад та хуртовини товщина снігу сягає від 7 до 15 см. Найскладніша ситуація через особливості місцевості – у Локачинському, Іваничівському та Горохівському районах.
Інформують, що для забезпечення безперебійного та безпечного проїзду автотранспорту шляхами місцевого значення на Волині залучають додаткову техніку територіальних громад. Розчищати дороги розпочали на світанку, а подекуди й о другій ночі.
Додають також, що вже використали 43 тонни піщано-соляної суміші, 430 літрів дизельного палива та 211 літрів бензину.
Зображення ілюстративне
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Про це повідомили в службі місцевих автодоріг у Волинській області сьогодні, 8 лютого 2021 року.
Станом на ранок через снігопад та хуртовини товщина снігу сягає від 7 до 15 см. Найскладніша ситуація через особливості місцевості – у Локачинському, Іваничівському та Горохівському районах.
Інформують, що для забезпечення безперебійного та безпечного проїзду автотранспорту шляхами місцевого значення на Волині залучають додаткову техніку територіальних громад. Розчищати дороги розпочали на світанку, а подекуди й о другій ночі.
Додають також, що вже використали 43 тонни піщано-соляної суміші, 430 літрів дизельного палива та 211 літрів бензину.
Зображення ілюстративне
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Коментарі 3
"що вже використали 43 тонни піщано-соляної суміші" - вони її що, прямо у сніг насипають?
Чи комусь з керівників підприємств, що зайняті прибиранням доріг Волині від снігу приходила на думку ідея негласно перевірити своїх водіїв та робітників на предмет крадіжок пального. Дійсно, а скільки з тих 430 літрів дизельного палива та 211 літрів бензину, яких нібито витрачено на роботи - було викрадено кожного дня самими водіями та бригадами для особистих потреб на власні автомобілі.
Нащо таке писати ?станом на 11 годину ранку по Соборності не було жодної техники??
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