Назвали райони Волині, у яких найгірша ситуація зі сніговими заметами

Понад 40 одиниць техніки працює на місцевих дорогах області, аби забезпечити безперешкодний проїзд.Про це повідомили в службі місцевих автодоріг у Волинській області сьогодні, 8 лютого 2021 року.Станом на ранок через снігопад та хуртовини товщина снігу сягає від 7 до 15 см. Найскладніша ситуація через особливості місцевості – у Локачинському, Іваничівському та Горохівському районах.Інформують, що для забезпечення безперебійного та безпечного проїзду автотранспорту шляхами місцевого значення на Волині залучають додаткову техніку територіальних громад. Розчищати дороги розпочали на світанку, а подекуди й о другій ночі.Додають також, що вже використали 43 тонни піщано-соляної суміші, 430 літрів дизельного палива та 211 літрів бензину.