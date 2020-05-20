На Волині поліцейські затримали вантажівку з незаконним лісом. ФОТО
Сьогодні, 11:20
У Камінь-Каширському районі поліцейські затримали вантажівку з лісом сумнівного походження.
Автомобіль зупинили на автодорозі поблизу села Оконськ,- інформує сектор комунікації поліції Волинської області.
За кермом вантажівки Volvo перебував 39-річний волинянин. Транспортний засіб з причепом був завантажений колодами сосни довжиною 4 м.
При перевірці документів поліцейські виявили низку порушень, зокрема, на деяких колодах були відсутні бірки, та не співпадав діаметр деревини.
На місце прибула слідчо-оперативна група поліції. Транспортний засіб та лісодеревину вилучили.
За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 246 (Незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу) Кримінального кодексу України. Триває слідство.
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Автомобіль зупинили на автодорозі поблизу села Оконськ,- інформує сектор комунікації поліції Волинської області.
За кермом вантажівки Volvo перебував 39-річний волинянин. Транспортний засіб з причепом був завантажений колодами сосни довжиною 4 м.
При перевірці документів поліцейські виявили низку порушень, зокрема, на деяких колодах були відсутні бірки, та не співпадав діаметр деревини.
На місце прибула слідчо-оперативна група поліції. Транспортний засіб та лісодеревину вилучили.
За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 246 (Незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу) Кримінального кодексу України. Триває слідство.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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