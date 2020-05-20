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На Волині поліцейські затримали вантажівку з незаконним лісом. ФОТО

На Волині поліцейські затримали вантажівку з незаконним лісом. ФОТО
У Камінь-Каширському районі поліцейські затримали вантажівку з лісом сумнівного походження.

Автомобіль зупинили на автодорозі поблизу села Оконськ,- інформує сектор комунікації поліції Волинської області.

За кермом вантажівки Volvo перебував 39-річний волинянин. Транспортний засіб з причепом був завантажений колодами сосни довжиною 4 м.

При перевірці документів поліцейські виявили низку порушень, зокрема, на деяких колодах були відсутні бірки, та не співпадав діаметр деревини.

На місце прибула слідчо-оперативна група поліції. Транспортний засіб та лісодеревину вилучили.

За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 246 (Незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу) Кримінального кодексу України. Триває слідство.

На Волині поліцейські затримали вантажівку з незаконним лісом. ФОТО
На Волині поліцейські затримали вантажівку з незаконним лісом. ФОТО
На Волині поліцейські затримали вантажівку з незаконним лісом. ФОТО

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Теги: ліс, вантажівка, затримання
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