На деяких дорогах Волині через заметіль заборонили рух вантажівок. ПЕРЕЛІК





Про це повідомляє Служба автомобільних доріг у Волинскій області.



Інформують, що заметіль призвела до ускладнень в русі, тож рух на деяких ділянках обмежили з міркувань безпеки учасників дорожнього руху та з метою забезпечення ефективної роботи дорожньої снігоприбиральної техніки.



Зокрема, з 10.00 години 8 лютого заборонили рух автотранспортних засобів всіх категорій на автомобільній дорозі



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