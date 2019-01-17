На деяких дорогах Волині через заметіль заборонили рух вантажівок. ПЕРЕЛІК
Сьогодні, 11:42
На деяких автошляхах Волині перекрили та обмежили рух транспорту у зв’язку зі складними погодними умовами.
Про це повідомляє Служба автомобільних доріг у Волинскій області.
Інформують, що заметіль призвела до ускладнень в русі, тож рух на деяких ділянках обмежили з міркувань безпеки учасників дорожнього руху та з метою забезпечення ефективної роботи дорожньої снігоприбиральної техніки.
Зокрема, з 10.00 години 8 лютого заборонили рух автотранспортних засобів всіх категорій на автомобільній дорозі
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Про це повідомляє Служба автомобільних доріг у Волинскій області.
Інформують, що заметіль призвела до ускладнень в русі, тож рух на деяких ділянках обмежили з міркувань безпеки учасників дорожнього руху та з метою забезпечення ефективної роботи дорожньої снігоприбиральної техніки.
Зокрема, з 10.00 години 8 лютого заборонили рух автотранспортних засобів всіх категорій на автомобільній дорозі
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