У Польщі таксист-українець привласнив гаманець пасажирки і зняв з її картки чималу суму грошей





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Гаманець підібрав саме водій таксі, 24-річний українець. Він протягом доного дня здійснив 17 оплат банківською карткою жінки, скупившись на понад 2200 злотих. Співробітники поліції встановили, що одна з операцій відбулася на заправній станції, де зареєстрували його обличчя.



Громадянина України затримали через декілька днів. Йому пред'явили звинувачення у привласненні гаманця з готівкою й двома банківськими картками та 17 звинувачень через несанкціоновані операції з платіжними картками. За скоєне чоловікові загрожує до 10 років позбавлення волі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Варшаві затримали таксиста з України, якого підозрюють у привласнені гаманця пасажирки.Як повідомляє Yavp.pl з посиланням на сайт місцевої поліції, до поліційного відділку звернулася жінка із заявою про втрату гаманця. Вона розповіла, що поверталася додому на таксі й залишила його в авто. З водієм зв'язатися не вдалося.Гаманець підібрав саме водій таксі, 24-річний українець. Він протягом доного дня здійснив 17 оплат банківською карткою жінки, скупившись на понад 2200 злотих. Співробітники поліції встановили, що одна з операцій відбулася на заправній станції, де зареєстрували його обличчя.Громадянина України затримали через декілька днів. Йому пред'явили звинувачення у привласненні гаманця з готівкою й двома банківськими картками та 17 звинувачень через несанкціоновані операції з платіжними картками. За скоєне чоловікові загрожує до 10 років позбавлення волі.

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