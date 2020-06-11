вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Польщі таксист-українець привласнив гаманець пасажирки і зняв з її картки чималу суму грошей

У Польщі таксист-українець привласнив гаманець пасажирки і зняв з її картки чималу суму грошей
У Варшаві затримали таксиста з України, якого підозрюють у привласнені гаманця пасажирки.

Як повідомляє Yavp.pl з посиланням на сайт місцевої поліції, до поліційного відділку звернулася жінка із заявою про втрату гаманця. Вона розповіла, що поверталася додому на таксі й залишила його в авто. З водієм зв'язатися не вдалося.

Гаманець підібрав саме водій таксі, 24-річний українець. Він протягом доного дня здійснив 17 оплат банківською карткою жінки, скупившись на понад 2200 злотих. Співробітники поліції встановили, що одна з операцій відбулася на заправній станції, де зареєстрували його обличчя.

Громадянина України затримали через декілька днів. Йому пред'явили звинувачення у привласненні гаманця з готівкою й двома банківськими картками та 17 звинувачень через несанкціоновані операції з платіжними картками. За скоєне чоловікові загрожує до 10 років позбавлення волі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: таксист, українець, картка
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку заборонили «варварське» кронування дерев
Погуляйко віддав майже 5 гектарів лісу у користування, серед «власників» – луцька депутатка
Мільйони святкових вогнів засніженого Луцька. ФОТОРЕПОРТАЖ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
П'яний волинянин на зупинці пошкодив рейсовий автобус
Сьогодні, 11:54
У Польщі таксист-українець привласнив гаманець пасажирки і зняв з її картки чималу суму грошей
Сьогодні, 11:50
На деяких дорогах Волині через заметіль заборонили рух вантажівок. ПЕРЕЛІК
Сьогодні, 11:42
На Волині службовий поліцейський собака допоміг розкрити викрадення мопеда
Сьогодні, 11:38
На Волині за грабіж розшукують 33-річного чоловіка
Сьогодні, 11:31
Схожі новини
Хлопець з України працював таксистом у Польщі, маючи фальшиве посвідчення водія Хлопець з України працював таксистом у Польщі, маючи фальшиве посвідчення водія
11 червень, 2020, 12:06
На Волині жінку позбавили батьківських прав на п'ять дітей На Волині жінку позбавили батьківських прав на п'ять дітей
03 лютий, 22:24
У Польщі українець за кермом авто впав з мосту в річку. ФОТО У Польщі українець за кермом авто впав з мосту в річку. ФОТО
03 лютий, 10:25
У Польщі на будівництві хмарочоса з висоти впав українець У Польщі на будівництві хмарочоса з висоти впав українець
02 лютий, 17:02
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
П'яний волинянин на зупинці пошкодив рейсовий автобус
Сьогодні, 11:54
 0
У Польщі таксист-українець привласнив гаманець пасажирки і зняв з її картки чималу суму грошей
Сьогодні, 11:50
 0
На деяких дорогах Волині через заметіль заборонили рух вантажівок. ПЕРЕЛІК
Сьогодні, 11:42
 0
На Волині службовий поліцейський собака допоміг розкрити викрадення мопеда
Сьогодні, 11:38
 0
На Волині за грабіж розшукують 33-річного чоловіка
Сьогодні, 11:31
 0
Медіа
відео
1/8