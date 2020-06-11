У Польщі таксист-українець привласнив гаманець пасажирки і зняв з її картки чималу суму грошей
Сьогодні, 11:50
У Варшаві затримали таксиста з України, якого підозрюють у привласнені гаманця пасажирки.
Як повідомляє Yavp.pl з посиланням на сайт місцевої поліції, до поліційного відділку звернулася жінка із заявою про втрату гаманця. Вона розповіла, що поверталася додому на таксі й залишила його в авто. З водієм зв'язатися не вдалося.
Гаманець підібрав саме водій таксі, 24-річний українець. Він протягом доного дня здійснив 17 оплат банківською карткою жінки, скупившись на понад 2200 злотих. Співробітники поліції встановили, що одна з операцій відбулася на заправній станції, де зареєстрували його обличчя.
Громадянина України затримали через декілька днів. Йому пред'явили звинувачення у привласненні гаманця з готівкою й двома банківськими картками та 17 звинувачень через несанкціоновані операції з платіжними картками. За скоєне чоловікові загрожує до 10 років позбавлення волі.
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Як повідомляє Yavp.pl з посиланням на сайт місцевої поліції, до поліційного відділку звернулася жінка із заявою про втрату гаманця. Вона розповіла, що поверталася додому на таксі й залишила його в авто. З водієм зв'язатися не вдалося.
Гаманець підібрав саме водій таксі, 24-річний українець. Він протягом доного дня здійснив 17 оплат банківською карткою жінки, скупившись на понад 2200 злотих. Співробітники поліції встановили, що одна з операцій відбулася на заправній станції, де зареєстрували його обличчя.
Громадянина України затримали через декілька днів. Йому пред'явили звинувачення у привласненні гаманця з готівкою й двома банківськими картками та 17 звинувачень через несанкціоновані операції з платіжними картками. За скоєне чоловікові загрожує до 10 років позбавлення волі.
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