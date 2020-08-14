Поліція розшукує за тяжкий злочин жителя Ковельського району

Поліція розшукує 43-річного Рибачука Сергія Вікторовича, уродженця міста Ковель, проживає у селі Осьмиговичі Ковельського району.Про це пише Ковельське районне управління поліції Волинської області.Чоловіка розшукують за підозрою у вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 статті 121(Умисне тяжке тілесне ушкодження), ч. 2 статті 383 (Завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину) Кримінального кодексу України. Він переховується від суду.на вигляд віком 45-50 років, худорлявої статури, зріст приблизно 175-180 см, волосся коротке з сивиною, лице продовгувате, виступаюча родимка з лівої сторони над губою та на підборідді.Тож, якщо вам відома будь-яка інформація про місцезнаходження цього чоловіка просять невідкладно повідомити поліцію за номерами (03352) 5-32-84, 095-3024445 або «102».