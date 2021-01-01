Зеленський розповів, хто не має права відмовитися від вакцини

Володимир Зеленський розповів, які категорії українців не мають права відмовитися від вакцинації. При цьому вона поки що залишається добровільною. Але всі люди, які працюють на державу, які отримують від держави кошти і які мають постійні контакти, - вони не мають права відмовитися від вакцинації. Окрім людей із алергією, людей, яким просто не можна зробити вакцинування.



Про це президент України Володимир Зеленський сказав у ході всеукраїнського форуму "Україна 30. Коронавірус: виклики і відповіді", - пише



"Масово в школах, в університетах, в лікарнях, я вважаю, має бути. Кабмін знає мою думку. Вони повинні розробити цю програму. Я вважаю, що це правильно. Окрім приватних структур і інших ситуацій - з ними буде складніше. Я думаю, треба говорити про це: чому такі форми ми робимо. Повинні говорити із бізнесом, із школами приватними. Наприклад, у школах: діти переносять достатньо легко, але вони переносять все додому. Оце складнощі. Тому там не може вчитель відмовитися від вакцинування, я вважаю. Просто не має права. Так як і лікарі. Наприклад, вони сьогодні працюють з COVID-хворими людьми. Не можна не вакцинуватися", - зазначив він.



За словами очільника держави, людині потрібно обрати тоді новий формат, не спілкуватися з COVID-хворими, а займатися чимось іншим у інших лікарнях, тому що велика загроза. Обов'язково всі механізми (регулювання - Ред.) будуть представлені суспільству.



Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що українці "не кролики" для експериментів з російською вакциною проти коронавірусу. І саме тому вакциною "Супутник V" не щеплюватимуть наших громадян.





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