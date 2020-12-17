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Ремонтувала літаки і була секретарем райради: жінка з Волині святкує 100-річчя

Ремонтувала літаки і була секретарем райради: жінка з Волині святкує 100-річчя
100-літній ювілей відзначила жінка з Нововолинська, членкиня міської організації ветеранів війни та праці Ганна Таратутіна.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.

Він розповів, що у воєнні роки жінка ремонтувала військові літаки, а у мирний час була секретарем Іваничівської районної ради. Чимало років віддала роботі у легкій промисловості.

«Колеги і дотепер згадують Ганну Йосипівну як чудового керівника, мудру та працьовиту жінку.

Велика вдячність і шана ювілярці за багаторічну невтомну працю, наполегливість та досвід. Такий поважний вік – це яскравий приклад життєвої мудрості, людяності й порядності для молодого покоління», – написав Борис Карпус після вітального візиту до ювілярки.



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Теги: Ганна Таратутіна, Борис Карпус, Нововолинськ, ювілей
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