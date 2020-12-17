Ремонтувала літаки і була секретарем райради: жінка з Волині святкує 100-річчя

100-літній ювілей відзначила жінка з Нововолинська, членкиня міської організації ветеранів війни та праціПро це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив Нововолинський міський головаВін розповів, що у воєнні роки жінка ремонтувала військові літаки, а у мирний час була секретарем Іваничівської районної ради. Чимало років віддала роботі у легкій промисловості.«Колеги і дотепер згадують Ганну Йосипівну як чудового керівника, мудру та працьовиту жінку.Велика вдячність і шана ювілярці за багаторічну невтомну працю, наполегливість та досвід. Такий поважний вік – це яскравий приклад життєвої мудрості, людяності й порядності для молодого покоління», – написав Борис Карпус після вітального візиту до ювілярки.