Ремонтувала літаки і була секретарем райради: жінка з Волині святкує 100-річчя
Сьогодні, 13:03
100-літній ювілей відзначила жінка з Нововолинська, членкиня міської організації ветеранів війни та праці Ганна Таратутіна.
Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.
Він розповів, що у воєнні роки жінка ремонтувала військові літаки, а у мирний час була секретарем Іваничівської районної ради. Чимало років віддала роботі у легкій промисловості.
«Колеги і дотепер згадують Ганну Йосипівну як чудового керівника, мудру та працьовиту жінку.
Велика вдячність і шана ювілярці за багаторічну невтомну працю, наполегливість та досвід. Такий поважний вік – це яскравий приклад життєвої мудрості, людяності й порядності для молодого покоління», – написав Борис Карпус після вітального візиту до ювілярки.
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Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.
Він розповів, що у воєнні роки жінка ремонтувала військові літаки, а у мирний час була секретарем Іваничівської районної ради. Чимало років віддала роботі у легкій промисловості.
«Колеги і дотепер згадують Ганну Йосипівну як чудового керівника, мудру та працьовиту жінку.
Велика вдячність і шана ювілярці за багаторічну невтомну працю, наполегливість та досвід. Такий поважний вік – це яскравий приклад життєвої мудрості, людяності й порядності для молодого покоління», – написав Борис Карпус після вітального візиту до ювілярки.
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