У місті на Волині автомобіль доставки хліба застряг у сніговому заметі





Сьогодні, 8 лютого, з 11.40 рятувальники 5-ї ДПРЧ здійснювали аварійно-рятувальні роботи із буксирування вантажного автомобіля,



Внаслідок несприятливих кліматичних умов автомобіль доставки хліба застряг у сніговому заметі. Особовий склад відділення здійснив вилучення автомобіля за допомогою буксирувального тросу на безпечну ділянку дороги.



До аварійно-рятувальної роботи задіяли 1 одиниця техніки та 3 чоловіки особового складу 5 ДПРЧ.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Нововолинську рятувальники витягнули зі снігового замету вантажний автомобіль, який доставляв хліб.Сьогодні, 8 лютого, з 11.40 рятувальники 5-ї ДПРЧ здійснювали аварійно-рятувальні роботи із буксирування вантажного автомобіля, інформує Нововолинський міський відділ У ДСНС України у Волинській області.Внаслідок несприятливих кліматичних умов автомобіль доставки хліба застряг у сніговому заметі. Особовий склад відділення здійснив вилучення автомобіля за допомогою буксирувального тросу на безпечну ділянку дороги.До аварійно-рятувальної роботи задіяли 1 одиниця техніки та 3 чоловіки особового складу 5 ДПРЧ.

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