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У місті на Волині автомобіль доставки хліба застряг у сніговому заметі

У місті на Волині автомобіль доставки хліба застряг у сніговому заметі
У Нововолинську рятувальники витягнули зі снігового замету вантажний автомобіль, який доставляв хліб.

Сьогодні, 8 лютого, з 11.40 рятувальники 5-ї ДПРЧ здійснювали аварійно-рятувальні роботи із буксирування вантажного автомобіля, інформує Нововолинський міський відділ У ДСНС України у Волинській області.

Внаслідок несприятливих кліматичних умов автомобіль доставки хліба застряг у сніговому заметі. Особовий склад відділення здійснив вилучення автомобіля за допомогою буксирувального тросу на безпечну ділянку дороги.

До аварійно-рятувальної роботи задіяли 1 одиниця техніки та 3 чоловіки особового складу 5 ДПРЧ.

У місті на Волині автомобіль доставки хліба застряг у сніговому заметі

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Теги: Нововолинськ, рятувальники, сніговий замет
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