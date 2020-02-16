Синоптики розповіли, коли в Україні вщухнуть морози і прийде потепління





Про це пише



"На сьогодні і завтра (з 8 та 9 лютого - ред.) будуть складні погодні умови через циклон, який зараз ще формується над Угорщиною і буде рухатися протягом сьогоднішнього вечора і завтрашньої доби через територію України із заходу на схід. Він зумовлюватиме складні погодні умови", - повідомили Суспільному синоптики з Укргідрометцентру.



Так, за прогнозом метеорологів, на заході, півночі та центрі очікується значний сніг, пориви вітру 15-20 метрів за секунду та хуртовини. У південних і деяких центральних областях, на Прикарпатті буде дощ зі снігом. Крім цього, там спостерігатиметься налипання і ожеледь.



Синоптики прогнозують, що 10 лютого знову буде черговий циклон, але менш активний. Потім, 11 та 12 лютого в Україну прийде наступний циклон і рухатиметься із заходу на схід.



"Опади у північних і західних областях будуть переважно у вигляді снігу, а в південних, центральних і східних буде сніг із дощем, і знову ж таки пориви вітру", - зазначили метеорологи.



Температурний фон на півдні коливатиметься від плюсових до мінусових значень, на заході та півночі - переважно морозна погода з опадами у вигляді снігу, а на решті території коливання від морозів до відлиги, і знову до морозів.



На наступні вихідні, 13-14 лютого, та на початок наступного тижня знову вдарять морози на всій території України. Найхолодніше буде на заході та півночі - до -20 та нижче. У центральних областях від -15 до -18, на півдні - від -10 до -15.



"Можливо після 20-го лютого зміняться погодні умови, а поки що наступний тиждень, за сьогоднішніми розрахунками буде холодний і морозний", - заявили в Укргідрометцентрі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Погода в Україні впродовж тижня ускладниться через циклони. Очікують значні снігопади, хуртовини та ожеледицю на дорогах, а ймовірне потепління очікують лише з 20 лютого.Про це пише Суспільне. "На сьогодні і завтра (з 8 та 9 лютого - ред.) будуть складні погодні умови через циклон, який зараз ще формується над Угорщиною і буде рухатися протягом сьогоднішнього вечора і завтрашньої доби через територію України із заходу на схід. Він зумовлюватиме складні погодні умови", - повідомили Суспільному синоптики з Укргідрометцентру.Так, за прогнозом метеорологів, на заході, півночі та центрі очікується значний сніг, пориви вітру 15-20 метрів за секунду та хуртовини. У південних і деяких центральних областях, на Прикарпатті буде дощ зі снігом. Крім цього, там спостерігатиметься налипання і ожеледь.Синоптики прогнозують, що 10 лютого знову буде черговий циклон, але менш активний. Потім, 11 та 12 лютого в Україну прийде наступний циклон і рухатиметься із заходу на схід."Опади у північних і західних областях будуть переважно у вигляді снігу, а в південних, центральних і східних буде сніг із дощем, і знову ж таки пориви вітру", - зазначили метеорологи.Температурний фон на півдні коливатиметься від плюсових до мінусових значень, на заході та півночі - переважно морозна погода з опадами у вигляді снігу, а на решті території коливання від морозів до відлиги, і знову до морозів.На наступні вихідні, 13-14 лютого, та на початок наступного тижня знову вдарять морози на всій території України. Найхолодніше буде на заході та півночі - до -20 та нижче. У центральних областях від -15 до -18, на півдні - від -10 до -15."Можливо після 20-го лютого зміняться погодні умови, а поки що наступний тиждень, за сьогоднішніми розрахунками буде холодний і морозний", - заявили в Укргідрометцентрі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію