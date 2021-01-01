Як швидко і ефективно підвищити унікальність дипломної роботи*





Методи підвищення унікальності



1. Ручне коректування. Метод будується на тому, що текст дипломного проєкту перевіряється на унікальність на спеціальному сервісі, який застосовують в навчальному закладі для перевірки робіт. Після цієї перевірки неунікальні слова замінюються синонімами. Ручне коректування дозволить зробити роботу унікальною аж до 100%.



Роботу можна доповнити епітетами, але цей варіант прийнятний для дипломної з філософії, літератури тощо.



2. Ручне коректування підійде для того випадку, коли потрібно підняти унікальність на 25–30%. Для підвищення унікальності роботи на 50% і більше коригування тексту займе багато часу. Особливо це актуально для вузькоспеціалізованих тематик, коли складно замінити синонімами загальноприйняті терміни. На жаль, іншого надійного і перевіреного способу не існує.



3. Метод шинглів. Він заснований на заміні кожного третього неунікального слова в роботі. Цей метод дозволить підняти унікальність на 40–60%. Цей метод теж досить трудомісткий: якщо дипломний проєкт становить 80–100 аркушів і кожен з них потребує коригування, то складно буде підібрати синонім до кожного третього слова.



4. Досить часто після того, як змінене одне слово, доводиться повністю змінювати речення, щоб текст залишився читабельним, а на це доведеться витратити ще додатковий час.



5. Переклад на іноземну мову. В мережі Інтернет багато іноземних перекладачів. Переклад диплома на іноземну мову, а потім назад на українську дозволить підняти унікальність до 30%. Однак доведеться і загалом простежити, аби текст мав читабельний вигляд.



Це великий обсяг роботи, тому краще працювати «точково», переводячи не весь текст, а окремі частини.







5. Синонімайзери. В мережі Інтернет багато таких програм, але з їхньою допомогою можна зробити всю роботу унікальною, але в результаті вийде нісенітниця.



Ці програми підійдуть для редагування окремих частин тесту і дозволять підвищити унікальність на 1–2%.



6. Заміна часто повторюваних слів. Якщо в роботі часто повторюється одне і теж або кілька слів, особливо це стосується вузькоспеціалізованої тематики, то необхідно скоротити їхнє вживання. У ряді випадків варто постаратися замінити це слово синонімом або видалити з тексту. Таке опрацювання дозволить підвищити оригінальність до 20%.



7. Застосування слів-паразитів. У разі, коли викладач не звертає увагу на «воду», можна виграти до 10% унікальності, використовуючи такі слова, як проте, можливо, як наслідок тощо. Але тут головне – не перестаратися, інакше програма буде розпізнавати ці слова як плагіат і ефект буде зворотним.



Маленькі хитрощі



Застосування декількох тонкощів в дипломі дозволить підняти унікальність до 20%. До них належать такі:



- якщо текст можна сформувати в таблицю, то не варто втрачати цю можливість. Завдяки застосуванню таблиць унікальність підніметься на 10–20%;

- неунікальні фрагменти можна оформити як посилання або підписи до креслень, малюнків або таблиць;

- окремі частини роботи можна оформити додатками до дипломної роботи, здебільшого навчальні заклади не перевіряють їх на унікальність.



Найпростіше перевіряти диплом в процесі роботи над ним через програму оцінки унікальності, всього 1–2 слова можуть змінити оригінальність всієї роботи. Можливо, після цього не доведеться витрачати багато часу на коригування роботи загалом.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Згідно зі статистикою, тільки 30% дипломних робіт вдало проходять перевірку на плагіат з першого разу, інші ж повертають на доопрацювання. Навіть самостійне написання дипломної роботи дозволяє отримати не більше 80% унікальності. У цій статті піде мова про те, як підвищити оригінальність дипломної.1. Ручне коректування. Метод будується на тому, що текст дипломного проєкту перевіряється на унікальність на спеціальному сервісі, який застосовують в навчальному закладі для перевірки робіт. Після цієї перевірки неунікальні слова замінюються синонімами. Ручне коректування дозволить зробити роботу унікальною аж до 100%.Роботу можна доповнити епітетами, але цей варіант прийнятний для дипломної з філософії, літератури тощо.2. Ручне коректування підійде для того випадку, коли потрібно підняти унікальність на 25–30%. Для підвищення унікальності роботи на 50% і більше коригування тексту займе багато часу. Особливо це актуально для вузькоспеціалізованих тематик, коли складно замінити синонімами загальноприйняті терміни. На жаль, іншого надійного і перевіреного способу не існує.3. Метод шинглів. Він заснований на заміні кожного третього неунікального слова в роботі. Цей метод дозволить підняти унікальність на 40–60%. Цей метод теж досить трудомісткий: якщо дипломний проєкт становить 80–100 аркушів і кожен з них потребує коригування, то складно буде підібрати синонім до кожного третього слова.4. Досить часто після того, як змінене одне слово, доводиться повністю змінювати речення, щоб текст залишився читабельним, а на це доведеться витратити ще додатковий час.5. Переклад на іноземну мову. В мережі Інтернет багато іноземних перекладачів. Переклад диплома на іноземну мову, а потім назад на українську дозволить підняти унікальність до 30%. Однак доведеться і загалом простежити, аби текст мав читабельний вигляд.Це великий обсяг роботи, тому краще працювати «точково», переводячи не весь текст, а окремі частини.5. Синонімайзери. В мережі Інтернет багато таких програм, але з їхньою допомогою можна зробити всю роботу унікальною, але в результаті вийде нісенітниця.Ці програми підійдуть для редагування окремих частин тесту і дозволять підвищити унікальність на 1–2%.6. Заміна часто повторюваних слів. Якщо в роботі часто повторюється одне і теж або кілька слів, особливо це стосується вузькоспеціалізованої тематики, то необхідно скоротити їхнє вживання. У ряді випадків варто постаратися замінити це слово синонімом або видалити з тексту. Таке опрацювання дозволить підвищити оригінальність до 20%.7. Застосування слів-паразитів. У разі, коли викладач не звертає увагу на «воду», можна виграти до 10% унікальності, використовуючи такі слова, як проте, можливо, як наслідок тощо. Але тут головне – не перестаратися, інакше програма буде розпізнавати ці слова як плагіат і ефект буде зворотним.Застосування декількох тонкощів в дипломі дозволить підняти унікальність до 20%. До них належать такі:- якщо текст можна сформувати в таблицю, то не варто втрачати цю можливість. Завдяки застосуванню таблиць унікальність підніметься на 10–20%;- неунікальні фрагменти можна оформити як посилання або підписи до креслень, малюнків або таблиць;- окремі частини роботи можна оформити додатками до дипломної роботи, здебільшого навчальні заклади не перевіряють їх на унікальність.Найпростіше перевіряти диплом в процесі роботи над ним через програму оцінки унікальності, всього 1–2 слова можуть змінити оригінальність всієї роботи. Можливо, після цього не доведеться витрачати багато часу на коригування роботи загалом.

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