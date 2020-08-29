Спортсмен з Волині здобув «бронзу» на Кубку України з легкої атлетики





Про це повідомляє управління у справах молоді та спорту Волинської облдержадміністрації.



Легкоатлет з Волині Микола Пацула виборов бронзову медаль у бігові на дистанції 1500 м з результатом 3:59.43. П’ятим у бігові на 60 м став Данило Даниленко.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 5 лютого 2021 року в місті Києві відбувся Кубок України з легкої атлетики у приміщенні. У цих змаганнях волинський спортсмен посів призове місце.Про це повідомляє управління у справах молоді та спорту Волинської облдержадміністрації.Легкоатлет з Волинівиборов бронзову медаль у бігові на дистанції 1500 м з результатом 3:59.43. П’ятим у бігові на 60 м став

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