Спортсмен з Волині здобув «бронзу» на Кубку України з легкої атлетики
Сьогодні, 13:45
5 лютого 2021 року в місті Києві відбувся Кубок України з легкої атлетики у приміщенні. У цих змаганнях волинський спортсмен посів призове місце.
Про це повідомляє управління у справах молоді та спорту Волинської облдержадміністрації.
Легкоатлет з Волині Микола Пацула виборов бронзову медаль у бігові на дистанції 1500 м з результатом 3:59.43. П’ятим у бігові на 60 м став Данило Даниленко.
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Про це повідомляє управління у справах молоді та спорту Волинської облдержадміністрації.
Легкоатлет з Волині Микола Пацула виборов бронзову медаль у бігові на дистанції 1500 м з результатом 3:59.43. П’ятим у бігові на 60 м став Данило Даниленко.
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