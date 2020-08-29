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Спортсмен з Волині здобув «бронзу» на Кубку України з легкої атлетики

Спортсмен з Волині здобув «бронзу» на Кубку України з легкої атлетики
5 лютого 2021 року в місті Києві відбувся Кубок України з легкої атлетики у приміщенні. У цих змаганнях волинський спортсмен посів призове місце.

Про це повідомляє управління у справах молоді та спорту Волинської облдержадміністрації.

Легкоатлет з Волині Микола Пацула виборов бронзову медаль у бігові на дистанції 1500 м з результатом 3:59.43. П’ятим у бігові на 60 м став Данило Даниленко.


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Теги: волинський спортсмен, легка атлетика
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