У Луцьку на Чернишевського «швидка» застрягла у заметі
Сьогодні, 13:34
На Волині 8 лютого станом на 13:00 працівники ДСНС провели 10 аварійно-рятувальних робіт, пов’язаних з наданням допомоги громадянам на автодорогах.
Про це інформує У ДСНС України у Волинській області.
Так, зі снігових заметів вивільнили 11 автомобілів (у тому числі 3 рейсові автобуси, 1 шкільний автобус, автомобіль швидкої невідкладної допомоги, 3 вантажні автомобілі). Надали допомогу 23 водіям та пасажирам транспортних засобів, які потрапили у замети.
Зокрема, о 09:21 працівники 2-ої Державної пожежно-рятувальної частини міста Луцька вивільнили із снігового замету автомобіль невідкладної медичної допомоги на вулиці Чернишевського в обласному центрі, що повертався з виклику.
Також між селами Войнин та Шельвів Локачинського району застряг шкільний автобус, в якому перебували водій та вчитель.
Нагадаємо, що у Нововолинську рятувальники витягнули зі снігового замету вантажний автомобіль, який доставляв хліб.
Головне фото – ілюстративне.
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Про це інформує У ДСНС України у Волинській області.
Так, зі снігових заметів вивільнили 11 автомобілів (у тому числі 3 рейсові автобуси, 1 шкільний автобус, автомобіль швидкої невідкладної допомоги, 3 вантажні автомобілі). Надали допомогу 23 водіям та пасажирам транспортних засобів, які потрапили у замети.
Зокрема, о 09:21 працівники 2-ої Державної пожежно-рятувальної частини міста Луцька вивільнили із снігового замету автомобіль невідкладної медичної допомоги на вулиці Чернишевського в обласному центрі, що повертався з виклику.
Також між селами Войнин та Шельвів Локачинського району застряг шкільний автобус, в якому перебували водій та вчитель.
Нагадаємо, що у Нововолинську рятувальники витягнули зі снігового замету вантажний автомобіль, який доставляв хліб.
Головне фото – ілюстративне.
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У Луцьку на Чернишевського «швидка» застрягла у заметі
Сьогодні, 13:34