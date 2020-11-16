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У Луцьку на Чернишевського «швидка» застрягла у заметі

У Луцьку на Чернишевського «швидка» застрягла у заметі
На Волині 8 лютого станом на 13:00 працівники ДСНС провели 10 аварійно-рятувальних робіт, пов’язаних з наданням допомоги громадянам на автодорогах.

Про це інформує У ДСНС України у Волинській області.

Так, зі снігових заметів вивільнили 11 автомобілів (у тому числі 3 рейсові автобуси, 1 шкільний автобус, автомобіль швидкої невідкладної допомоги, 3 вантажні автомобілі). Надали допомогу 23 водіям та пасажирам транспортних засобів, які потрапили у замети.

Зокрема, о 09:21 працівники 2-ої Державної пожежно-рятувальної частини міста Луцька вивільнили із снігового замету автомобіль невідкладної медичної допомоги на вулиці Чернишевського в обласному центрі, що повертався з виклику.

Також між селами Войнин та Шельвів Локачинського району застряг шкільний автобус, в якому перебували водій та вчитель.

Нагадаємо, що у Нововолинську рятувальники витягнули зі снігового замету вантажний автомобіль, який доставляв хліб.



Головне фото – ілюстративне.

У Луцьку на Чернишевського «швидка» застрягла у заметі
У Луцьку на Чернишевського «швидка» застрягла у заметі
У Луцьку на Чернишевського «швидка» застрягла у заметі
У Луцьку на Чернишевського «швидка» застрягла у заметі
У Луцьку на Чернишевського «швидка» застрягла у заметі

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Теги: Волинь, замети, рятувальники, швидка допомога
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