Де на Волині будуть відключати світло у вівторок, 9 лютого

На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 9 лютого будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.Про це повідомили у ПАТ «Волиньобленерго».1. 09:00-17:00Контора КЕВ, АТС вул. акад. Глушкова,м-н «Автозапчастини»,м-н «Гном», м-н «Майстер», м-н «О-кей», м-н «Наш край», перукарня «Я Ната», перукарня «Вікторія», взуттєва майстерня, аптека ФОП Новікова, ТОВ «АТП-10762» ТзОВ «Агросвіт-Волинь», кіоск Волод-Волинського хлібозаводу, переїзд вул. Ковельська «Укрзалізниці» м.Володимир пров. акад. Сахарова,вул. акад. Глушкова, Короленка, Ковельська 245-253, 176-1862.КТП-181 09:00-13:00 с. Зимно вул. Монастирська, Зелена3. КТП-403 09:00-17:00 с.ЗимнеШкола, готельс.Зимневул. Тиха, Монастирська, Зелена4. КТП-269 09:00-17:00 с.ЗимнеМагазин , ФАП, амбулаторія, дитсадок, Будинок Культури с.Зимневул. Миру 5-29, 35-55, вул. Тиха 27-35,Петрова5. ПЛ-0,4кВ Л-1, Л-2 від КТП-258 09:00-17:00 Устилузьке споживче товариствоМаг.с.Рогожанис.Рогожани вул. вул. Шевченка, вул.Лесі Українки6. ПЛ-0,4кВ Л-18 від ТП-298 09:00-17:00 м-н. Рукавичка м.Володимир-Волинський: вул.Чорновола, Виговського, пров.Федорова 3-7, Старицького 12-25, вул. Олійника,7. ПЛ-0,4кВ Л-2 від КТП-396 09:00-17:00 Школа с. Нехворощі, Клуб с.Нехворощі, СКЗ с. Нехворощі с. Нехворощі вул.Шкільна, вул.Набережна1. ПЛ-0.4 кВ від КТП-459 9:00 – 17:00 Музична школа,ДТГ, Львівська залізниця. смт Сенкевечівка Вул.Луцька, Привокзальна, Соборності.2. ПЛ-0.4 кВ від КТП-41м Горохів 9:00 – 17:00 ФОП Коленда Віктор ІвановичФОП Найдюк Олександр Юрійович1. ПЛ-0,4кВ Л-1 від КТП-128-3 09:30 – 16:30 с.Верхнів вул.Берегова, пров.Сонячний і прилеглі2. ПЛ-0,4кВ Л-2 від КТП-65-3 10:00 – 17:00 с.Клопочин вул.Володимирська, вул.Набережна і прилеглі3. ПЛ-10кВ Л-46-03 до ЛР-99 10:00 – 17:00 с.Жашковичі:-ФОП Доскоч В.В.-магазин;-ФОП Артищук А.Д.-магазин;-ФОП Жук М.О.-млин;-Дитсадок, школа, ФАПс.Волиця (Колона):-ФОП Лукянчук М.Л.-магазин;-ТзОВ "ПЯТИДНІ"-склад;-ФОП Лукянчук М.Л.-столярний цех;-ФОП Морозюк Я.І.-склад с.Жашковичі, с.Волиця (Колона) – повністю, с.Клопочин вул.Володимирська і Набережна(частково)1. ПЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-32 09:00 - 17:00 м.К- Каширський, вул. Олексіївка2. ПЛ-0,4 кВ Л-1,Л-2 ЩТП-80 09:00 - 17:00 с. Красниліва, вул.1-го Травня3. ПЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-157 09:00 - 13:00 с.Гута- Боровенська, вул.Вижар.4. КТП-133 09:00 - 17:00 с.Хотешів, вул.Вигін.1. 8:30-17:00с.Личани - школа, медпункт, клубс. Личанивул.Незалежностівул. Молодіжна, буд. 1- 14вул. Котляревського, буд. 1,4- 122. ПЛ0,4 кВ від КТП-35 8:30-17:00с.Озеровул. Л.Українкивул. Молодіжнавул.Набережна3. ПЛ0,4 кВ від КТП-229 8:30-17:00 с. Карпилівка – медпункт, церкваФОП Шульгач Н.М. - магазин с.Карпилівкавул., Шевченка,вул.Незалежності,4. ПЛ0,4 кВ від КТП-39 8:30-17:00 ФОП Кузьмич В.А. - магазинОК "Нова діброва" с.Дібровавул.Козацька,вул.Лісна,67,69,71,73,75,5. ПЛ0,4 кВ від КТП-288 8:30-17:00 с. Мительно – школа, дитсадок, медпунктФОП Мельник О.С. - магазин с.Мительновул. О.Денисюка,6. КТП-144 10:30-15:00 СТ "Тайфун" - кафе "Чевермето"ФОП Скарвінко В.Ю. - магазинм.Ківерцівул.Зелена,буд.1-26,вул.Європейська ,вул.Мічуріна,буд.1-30,вул.Медвєвєва,буд.1-30,провул. Козацький/,1.ПЛ-0,4кВ ЗТП-5239:00-17:00 УКБ та ЖКГ виконавчого комітету Ковельської міської радиФОП Кисляк Л.АПриватне акціонерне товариство «ВФ Україна»ФОП Шава В.ПКовельське управління водопровідно-каналізаційного господарства «КОВЕЛЬВОДОКАНАЛ»ТзОВ «лайфселл»Підприємство теплових мереж "Ковельтепло"Управління освіти виконавчого комітетуКовельської міської ради м.Ковель, вул. Коновальця, вул.Стуса, вул..Симоненка2. ПЛ-10кВ Л.39-08(ТП-170; ТП-171; ТП-144; ТП-713; ТП-179; ТП-141; ТП-172; ТП-176) 9:00-17:00 Сільськогосподарське ТзОВ "КолосПоворська сільська радаФОП Дерев 'янчук Г.ІРелігійна громада Святого апостола Євангеліста Іоана Богослова УПЦ КПФОП Бахарєва Є.ВВолинська дирекція АТ "Укрпошта"Ковельське МТМОТзОВ "Лістрансбуд"Повурське споживче товариствоФО Боровик В.ВФО Лисиця О.ГФОП Дерев'янчук В.І с.Озернес.Гулівкас.Заячівка3.ПЛ-0,4кВ КТП-789:00-17:00 Велицька сільська рада с.Велицьк1. КТП-27 9.00-17.00 с.Н.Цевеличі2. ПЛ-04кв Л-3 від КТП-50 9.00-17.00 СПП Ромашка медпункт с.Війниця вул.Луцька, Миру3. ПЛ-04кв Л-1 від КТП-30 9.00-17.00 ФОП Дацюк медпункт с.Замличі вул.Центральна, І.Франка1. 13:30-17:00ПерукарняВідділення зв’язку №5АТС №3 ДЄСКіоск «Теремно хліб»Офісні приміщенняМагазин «Сальвія»Бар «Курінь»Відділення «Укрпромбанк»ЕкспродСталдіНотаріусШкола №15 ввід №2Торговий павільйон по вул. Грушевського 24бМагазин «Рукавичка вул. Привокзальна 1,3,7,9вул. Перемоги 20,22,26,32,34вул. Грушевського 20,22,24,262.09:00-17:00ШиномонтажКіоск з ремонту взуттяМагазин по вул. Саперів 10Магазин «Продтоварів №4»Луцьктепло спортзалГаражі вул. 8-го Березнявул. Червоної Калинивул. Уласа Самчукавул. Клима Савури(частково)вул. Саперів, 101. 10:00-16:00Торчинська ОТГ – с. Веселе: ФАП, магазин, школа, водобашня, церква, будинок культури, дитсадок.ПП «САГС-ВЕСТ» - фермаТзОВ «Веселе-Агро» - бригада 2, млин, МТФ-2, овочесховище, свинарникПП «Сом-сервіс» - автогаражФОП Панасюк К.О. – барФОП Ступачинська С.О. - їдальня с. Запусти, с. Верхи, с. Веселе1. ПЛ-04 КТП-55 9:00 – 17:00 с. Римачі2. КТП-2 ПЛ-10 Л58-08 до ВН-122 9:00 – 17:00 Люб.міжр.держ.лабораторія ветеринарної медицини, СТО Автошук. м. Любомль вул.: Олеся Гончара, Брестська,3. ПЛ-10 Л26-02 до ЛР-171 9:00 – 17:00 М/П с.Омеляне, Клуб с.Омеляне Маг. с.Омеляне, ФОП Денисовець Олеся Андріївна М/П с.Підманево, Клуб с.Підманево, Школа с.Підманево, Продовольчий магазин Підманево с. Омеляне, Підманево1. 10:00-17:00смт. Любешів вул. Сагайдачного (частково)1. ПЛ-0,4 кВ ЩТП-506, Л-2. 10:00-17:00 с. Четвертня2. ПЛ-0,4 кВ КТП-32 10:00-18:00 ФОП Вацик В.В. (магазин). с. Серхів1. 09:00-17:00Дитячий сад №1 вул. Винниченка 20м. Нововолинськвул. Генерала Шухевича 39-55, 2-20/1,20/2;вул. Виниченка 10, 12,20.2. ПЛ-0.4 Л-4 ЗТП-67 09:00-17:00м. Нововолинськвул. Чайковського 31-53,32-50;Чехова 27-27-3324-34.1. ПЛ-0.4 кВ Л-3.4. КТП-302 для чистки траси. 9:30-16:30с.Жиричі.2. ПЛ-04кв Л-1.2.3.КТП-219 для чистки траси. 9:30-17:00 Дитячий садок с.Замшани.3. ЗТП-306 ЛР-260 для ремонта ПР КТП-238 11:0015:00 с.Мале-Оріхово, Ведмеже, Березники.1. ПЛ-0,4кВ КТП-24 9:00-17:00 бригада №1 с.Козин2. ПЛ-10кВ Л18-04 9:00-17:00 Радіорелейна станція.с.ТопільноФОП Кухарук С.М. КіоскТзОВ "Агро-Прод" ковбасний цехТзОВ "Вудленд Україна" Виробничі приміщення МПП "Дельта" Магазин м.Рожище, вул.Суворова, Садова,Н.Ужвій,.Героїв УПА, Коперніка, Спортивна, Черняховського Калнишевського, Симоненка, Жуковського, І.Богуна, КвітневаГагаріна, Міцкевича, Багряного, П.Орлика,Сосюри,Світанкова,пров.Ватутіна,.Григоренка, Дмитрівська,Соборності,Затишна Берегового, Комарова, Тітова,Ювілейна, Котляревського, Космонавтів,с.Топільно, вул.Шевченка,3. ПЛ-0,4кВ ТП-159 9:00-17:00 с.Вічині, ФОП Кучинська Т.О.магазинФОП Яручик О.А. магазин, церква,ФАП с.Вічині, вул.Берегова, 17 Вересня, Центральна, Степова, Миру, Польова,4. ПЛ-0,4кВ КТП-190 9:00-17:00 с.Мар'янівка, вул.Прилісна,5. ПЛ-0,4кВ ТП-101 9:00-17:00 ФОП Волощук А.Г. АвтостоянкаПП Терещук В.В. Гараж-мастерняП-ць Пахолюк І.В. стом.кабінетРП ЖКГ КНС-2 м.Рожище, вул.Мостова,7-11, 8Березня,13-201 КТП-47 Л-1 9:00-17:00 с,Залюття вул: Юхимука2 КТП-243 9:00-17:00 Церква с.Паридуби вул:Квітнева, Польова1. ПЛ-0,4кВКТП-175 10:00-16:30 ФОП Панасюк В.Є.- вагова, ФАП с.Дажва2. ПЛ-0,4кВКТП-247 10:00-16:30 с.м.т.Луків вул.Лисинка, Польова, Миколайчука3. ПЛ-0,4кВКТП-120 10:00-14:00 Перевалівська с/р- млин, ДКУ, ФОП Сиротюк М.П.- склад, ТзОВ «Волиньагро»- майстерня с.Перевали4. ПЛ-0,4кВКТП-38 10:00-16:30 ТзОВ «ВВ – Агро»- ферма, ТРСТ- магазин, школа, ФОП Шумський В.А.- торговий кіоск, СКЗ, ГРП с.Турія