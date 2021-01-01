Де на Волині будуть відключати світло у вівторок, 9 лютого
Сьогодні, 19:00
На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 9 лютого будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.
Про це повідомили у ПАТ «Волиньобленерго».
Володимир-Волинський район
1. 09:00-17:00
Контора КЕВ, АТС вул. акад. Глушкова,м-н «Автозапчастини»,м-н «Гном», м-н «Майстер», м-н «О-кей», м-н «Наш край», перукарня «Я Ната», перукарня «Вікторія», взуттєва майстерня, аптека ФОП Новікова, ТОВ «АТП-10762» ТзОВ «Агросвіт-Волинь», кіоск Волод-Волинського хлібозаводу, переїзд вул. Ковельська «Укрзалізниці» м.Володимир пров. акад. Сахарова,
вул. акад. Глушкова, Короленка, Ковельська 245-253, 176-186
2.
КТП-181 09:00-13:00 с. Зимно вул. Монастирська, Зелена
3. КТП-403 09:00-17:00 с.Зимне
Школа, готель
с.Зимне
вул. Тиха, Монастирська, Зелена
4. КТП-269 09:00-17:00 с.Зимне
Магазин , ФАП, амбулаторія, дитсадок, Будинок Культури с.Зимне
вул. Миру 5-29, 35-55, вул. Тиха 27-35,
Петрова
5. ПЛ-0,4кВ Л-1, Л-2 від КТП-258 09:00-17:00 Устилузьке споживче товариство
Маг.с.Рогожани
с.Рогожани вул. вул. Шевченка, вул.Лесі Українки
6. ПЛ-0,4кВ Л-18 від ТП-298 09:00-17:00 м-н. Рукавичка м.Володимир-Волинський: вул.Чорновола, Виговського, пров.Федорова 3-7, Старицького 12-25, вул. Олійника,
7. ПЛ-0,4кВ Л-2 від КТП-396 09:00-17:00 Школа с. Нехворощі, Клуб с.Нехворощі, СКЗ с. Нехворощі с. Нехворощі вул.Шкільна, вул.Набережна
Горохівський район
1. ПЛ-0.4 кВ від КТП-459 9:00 – 17:00 Музична школа,ДТГ, Львівська залізниця. смт Сенкевечівка Вул.Луцька, Привокзальна, Соборності.
2. ПЛ-0.4 кВ від КТП-41
м Горохів 9:00 – 17:00 ФОП Коленда Віктор Іванович
ФОП Найдюк Олександр Юрійович
Іваничівський район
1. ПЛ-0,4кВ Л-1 від КТП-128-3 09:30 – 16:30 с.Верхнів вул.Берегова, пров.Сонячний і прилеглі
2. ПЛ-0,4кВ Л-2 від КТП-65-3 10:00 – 17:00 с.Клопочин вул.Володимирська, вул.Набережна і прилеглі
3. ПЛ-10кВ Л-46-03 до ЛР-99 10:00 – 17:00 с.Жашковичі:
-ФОП Доскоч В.В.-магазин;
-ФОП Артищук А.Д.-магазин;
-ФОП Жук М.О.-млин;
-Дитсадок, школа, ФАП
с.Волиця (Колона):
-ФОП Лукянчук М.Л.-магазин;
-ТзОВ "ПЯТИДНІ"-склад;
-ФОП Лукянчук М.Л.-столярний цех;
-ФОП Морозюк Я.І.-склад с.Жашковичі, с.Волиця (Колона) – повністю, с.Клопочин вул.Володимирська і Набережна(частково)
Камінь-Каширський район
1. ПЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-32 09:00 - 17:00 м.К- Каширський, вул. Олексіївка
2. ПЛ-0,4 кВ Л-1,Л-2 ЩТП-80 09:00 - 17:00 с. Красниліва, вул.1-го Травня
3. ПЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-157 09:00 - 13:00 с.Гута- Боровенська, вул.Вижар.
4. КТП-133 09:00 - 17:00 с.Хотешів, вул.Вигін.
Ківерцівський район
1. 8:30-17:00
с.Личани - школа, медпункт, клуб
с. Личани
вул.Незалежності
вул. Молодіжна, буд. 1- 14
вул. Котляревського, буд. 1,4- 12
2. ПЛ0,4 кВ від КТП-35 8:30-17:00
с.Озеро
вул. Л.Українки
вул. Молодіжна
вул.Набережна
3. ПЛ0,4 кВ від КТП-229 8:30-17:00 с. Карпилівка – медпункт, церква
ФОП Шульгач Н.М. - магазин с.Карпилівка
вул., Шевченка,
вул.Незалежності,
4. ПЛ0,4 кВ від КТП-39 8:30-17:00 ФОП Кузьмич В.А. - магазин
ОК "Нова діброва" с.Діброва
вул.Козацька,
вул.Лісна,67,69,71,73,75,
5. ПЛ0,4 кВ від КТП-288 8:30-17:00 с. Мительно – школа, дитсадок, медпункт
ФОП Мельник О.С. - магазин с.Мительно
вул. О.Денисюка,
6. КТП-144 10:30-15:00 СТ "Тайфун" - кафе "Чевермето"
ФОП Скарвінко В.Ю. - магазин
м.Ківерці
вул.Зелена,буд.1-26,
вул.Європейська ,
вул.Мічуріна,буд.1-30,
вул.Медвєвєва,буд.1-30,
провул. Козацький/,
Ковельський район
1.
ПЛ-0,4кВ ЗТП-523
9:00-17:00 УКБ та ЖКГ виконавчого комітету Ковельської міської ради
ФОП Кисляк Л.А
Приватне акціонерне товариство «ВФ Україна»
ФОП Шава В.П
Ковельське управління водопровідно-каналізаційного господарства «КОВЕЛЬВОДОКАНАЛ»
ТзОВ «лайфселл»
Підприємство теплових мереж "Ковельтепло"
Управління освіти виконавчого комітету
Ковельської міської ради м.Ковель, вул. Коновальця, вул.Стуса, вул..Симоненка
2. ПЛ-10кВ Л.39-08
(ТП-170; ТП-171; ТП-144; ТП-713; ТП-179; ТП-141; ТП-172; ТП-176) 9:00-17:00 Сільськогосподарське ТзОВ "Колос
Поворська сільська рада
ФОП Дерев 'янчук Г.І
Релігійна громада Святого апостола Євангеліста Іоана Богослова УПЦ КП
ФОП Бахарєва Є.В
Волинська дирекція АТ "Укрпошта"
Ковельське МТМО
ТзОВ "Лістрансбуд"
Повурське споживче товариство
ФО Боровик В.В
ФО Лисиця О.Г
ФОП Дерев'янчук В.І с.Озерне
с.Гулівка
с.Заячівка
3.
ПЛ-0,4кВ КТП-78
9:00-17:00 Велицька сільська рада с.Велицьк
Локачинський район
1. КТП-27 9.00-17.00 с.Н.Цевеличі
2. ПЛ-04кв Л-3 від КТП-50 9.00-17.00 СПП Ромашка медпункт с.Війниця вул.Луцька, Миру
3. ПЛ-04кв Л-1 від КТП-30 9.00-17.00 ФОП Дацюк медпункт с.Замличі вул.Центральна, І.Франка
місто Луцьк
1. 13:30-17:00
Перукарня
Відділення зв’язку №5
АТС №3 ДЄС
Кіоск «Теремно хліб»
Офісні приміщення
Магазин «Сальвія»
Бар «Курінь»
Відділення «Укрпромбанк»
Експрод
Сталді
Нотаріус
Школа №15 ввід №2
Торговий павільйон по вул. Грушевського 24б
Магазин «Рукавичка вул. Привокзальна 1,3,7,9
вул. Перемоги 20,22,26,32,34
вул. Грушевського 20,22,24,26
2.09:00-17:00
Шиномонтаж
Кіоск з ремонту взуття
Магазин по вул. Саперів 10
Магазин «Продтоварів №4»
Луцьктепло спортзал
Гаражі вул. 8-го Березня
вул. Червоної Калини
вул. Уласа Самчука
вул. Клима Савури(частково)
вул. Саперів, 10
Луцький район
1. 10:00-16:00
Торчинська ОТГ – с. Веселе: ФАП, магазин, школа, водобашня, церква, будинок культури, дитсадок.
ПП «САГС-ВЕСТ» - ферма
ТзОВ «Веселе-Агро» - бригада 2, млин, МТФ-2, овочесховище, свинарник
ПП «Сом-сервіс» - автогараж
ФОП Панасюк К.О. – бар
ФОП Ступачинська С.О. - їдальня с. Запусти, с. Верхи, с. Веселе
Любомльський та Шацький райони
1. ПЛ-04 КТП-55 9:00 – 17:00 с. Римачі
2. КТП-2 ПЛ-10 Л58-08 до ВН-122 9:00 – 17:00 Люб.міжр.держ.лабораторія ветеринарної медицини, СТО Автошук. м. Любомль вул.: Олеся Гончара, Брестська,
3. ПЛ-10 Л26-02 до ЛР-171 9:00 – 17:00 М/П с.Омеляне, Клуб с.Омеляне Маг. с.Омеляне, ФОП Денисовець Олеся Андріївна М/П с.Підманево, Клуб с.Підманево, Школа с.Підманево, Продовольчий магазин Підманево с. Омеляне, Підманево
Любешівський район
1. 10:00-17:00
смт. Любешів вул. Сагайдачного (частково)
Маневицький район
1. ПЛ-0,4 кВ ЩТП-506, Л-2. 10:00-17:00 с. Четвертня
2. ПЛ-0,4 кВ КТП-32 10:00-18:00 ФОП Вацик В.В. (магазин). с. Серхів
місто Нововолинськ
1. 09:00-17:00
Дитячий сад №1 вул. Винниченка 20
м. Нововолинськ
вул. Генерала Шухевича 39-55, 2-20/1,20/2;
вул. Виниченка 10, 12,20.
2. ПЛ-0.4 Л-4 ЗТП-67 09:00-17:00
м. Нововолинськ
вул. Чайковського 31-53,32-50;
Чехова 27-27-3324-34.
Ратнівський район
1. ПЛ-0.4 кВ Л-3.4. КТП-302 для чистки траси. 9:30-16:30
с.Жиричі.
2. ПЛ-04кв Л-1.2.3.КТП-219 для чистки траси. 9:30-17:00 Дитячий садок с.Замшани.
3. ЗТП-306 ЛР-260 для ремонта ПР КТП-238 11:0015:00 с.Мале-Оріхово, Ведмеже, Березники.
Рожищенський район
1. ПЛ-0,4кВ КТП-24 9:00-17:00 бригада №1 с.Козин
2. ПЛ-10кВ Л18-04 9:00-17:00 Радіорелейна станція.с.Топільно
ФОП Кухарук С.М. Кіоск
ТзОВ "Агро-Прод" ковбасний цехТзОВ "Вудленд Україна" Виробничі приміщення МПП "Дельта" Магазин м.Рожище, вул.Суворова, Садова,
Н.Ужвій,.Героїв УПА, Коперніка, Спортивна, Черняховського Калнишевського, Симоненка, Жуковського, І.Богуна, Квітнева
Гагаріна, Міцкевича, Багряного, П.Орлика,Сосюри,Світанкова,
пров.Ватутіна,.Григоренка, Дмитрівська,Соборності,Затишна Берегового, Комарова, Тітова,
Ювілейна, Котляревського, Космонавтів,
с.Топільно, вул.Шевченка,
3. ПЛ-0,4кВ ТП-159 9:00-17:00 с.Вічині, ФОП Кучинська Т.О.магазин
ФОП Яручик О.А. магазин, церква,ФАП с.Вічині, вул.Берегова, 17 Вересня, Центральна, Степова, Миру, Польова,
4. ПЛ-0,4кВ КТП-190 9:00-17:00 с.Мар'янівка, вул.Прилісна,
5. ПЛ-0,4кВ ТП-101 9:00-17:00 ФОП Волощук А.Г. Автостоянка
ПП Терещук В.В. Гараж-мастерня
П-ць Пахолюк І.В. стом.кабінет
РП ЖКГ КНС-2 м.Рожище, вул.Мостова,7-11, 8Березня,13-20
Старовижівський район
1 КТП-47 Л-1 9:00-17:00 с,Залюття вул: Юхимука
2 КТП-243 9:00-17:00 Церква с.Паридуби вул:Квітнева, Польова
Турійський район
1. ПЛ-0,4кВ
КТП-175 10:00-16:30 ФОП Панасюк В.Є.- вагова, ФАП с.Дажва
2. ПЛ-0,4кВ
КТП-247 10:00-16:30 с.м.т.Луків вул.Лисинка, Польова, Миколайчука
3. ПЛ-0,4кВ
КТП-120 10:00-14:00 Перевалівська с/р- млин, ДКУ, ФОП Сиротюк М.П.- склад, ТзОВ «Волиньагро»- майстерня с.Перевали
4. ПЛ-0,4кВ
КТП-38 10:00-16:30 ТзОВ «ВВ – Агро»- ферма, ТРСТ- магазин, школа, ФОП Шумський В.А.- торговий кіоск, СКЗ, ГРП с.Турія
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомили у ПАТ «Волиньобленерго».
Володимир-Волинський район
1. 09:00-17:00
Контора КЕВ, АТС вул. акад. Глушкова,м-н «Автозапчастини»,м-н «Гном», м-н «Майстер», м-н «О-кей», м-н «Наш край», перукарня «Я Ната», перукарня «Вікторія», взуттєва майстерня, аптека ФОП Новікова, ТОВ «АТП-10762» ТзОВ «Агросвіт-Волинь», кіоск Волод-Волинського хлібозаводу, переїзд вул. Ковельська «Укрзалізниці» м.Володимир пров. акад. Сахарова,
вул. акад. Глушкова, Короленка, Ковельська 245-253, 176-186
2.
КТП-181 09:00-13:00 с. Зимно вул. Монастирська, Зелена
3. КТП-403 09:00-17:00 с.Зимне
Школа, готель
с.Зимне
вул. Тиха, Монастирська, Зелена
4. КТП-269 09:00-17:00 с.Зимне
Магазин , ФАП, амбулаторія, дитсадок, Будинок Культури с.Зимне
вул. Миру 5-29, 35-55, вул. Тиха 27-35,
Петрова
5. ПЛ-0,4кВ Л-1, Л-2 від КТП-258 09:00-17:00 Устилузьке споживче товариство
Маг.с.Рогожани
с.Рогожани вул. вул. Шевченка, вул.Лесі Українки
6. ПЛ-0,4кВ Л-18 від ТП-298 09:00-17:00 м-н. Рукавичка м.Володимир-Волинський: вул.Чорновола, Виговського, пров.Федорова 3-7, Старицького 12-25, вул. Олійника,
7. ПЛ-0,4кВ Л-2 від КТП-396 09:00-17:00 Школа с. Нехворощі, Клуб с.Нехворощі, СКЗ с. Нехворощі с. Нехворощі вул.Шкільна, вул.Набережна
Горохівський район
1. ПЛ-0.4 кВ від КТП-459 9:00 – 17:00 Музична школа,ДТГ, Львівська залізниця. смт Сенкевечівка Вул.Луцька, Привокзальна, Соборності.
2. ПЛ-0.4 кВ від КТП-41
м Горохів 9:00 – 17:00 ФОП Коленда Віктор Іванович
ФОП Найдюк Олександр Юрійович
Іваничівський район
1. ПЛ-0,4кВ Л-1 від КТП-128-3 09:30 – 16:30 с.Верхнів вул.Берегова, пров.Сонячний і прилеглі
2. ПЛ-0,4кВ Л-2 від КТП-65-3 10:00 – 17:00 с.Клопочин вул.Володимирська, вул.Набережна і прилеглі
3. ПЛ-10кВ Л-46-03 до ЛР-99 10:00 – 17:00 с.Жашковичі:
-ФОП Доскоч В.В.-магазин;
-ФОП Артищук А.Д.-магазин;
-ФОП Жук М.О.-млин;
-Дитсадок, школа, ФАП
с.Волиця (Колона):
-ФОП Лукянчук М.Л.-магазин;
-ТзОВ "ПЯТИДНІ"-склад;
-ФОП Лукянчук М.Л.-столярний цех;
-ФОП Морозюк Я.І.-склад с.Жашковичі, с.Волиця (Колона) – повністю, с.Клопочин вул.Володимирська і Набережна(частково)
Камінь-Каширський район
1. ПЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-32 09:00 - 17:00 м.К- Каширський, вул. Олексіївка
2. ПЛ-0,4 кВ Л-1,Л-2 ЩТП-80 09:00 - 17:00 с. Красниліва, вул.1-го Травня
3. ПЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-157 09:00 - 13:00 с.Гута- Боровенська, вул.Вижар.
4. КТП-133 09:00 - 17:00 с.Хотешів, вул.Вигін.
Ківерцівський район
1. 8:30-17:00
с.Личани - школа, медпункт, клуб
с. Личани
вул.Незалежності
вул. Молодіжна, буд. 1- 14
вул. Котляревського, буд. 1,4- 12
2. ПЛ0,4 кВ від КТП-35 8:30-17:00
с.Озеро
вул. Л.Українки
вул. Молодіжна
вул.Набережна
3. ПЛ0,4 кВ від КТП-229 8:30-17:00 с. Карпилівка – медпункт, церква
ФОП Шульгач Н.М. - магазин с.Карпилівка
вул., Шевченка,
вул.Незалежності,
4. ПЛ0,4 кВ від КТП-39 8:30-17:00 ФОП Кузьмич В.А. - магазин
ОК "Нова діброва" с.Діброва
вул.Козацька,
вул.Лісна,67,69,71,73,75,
5. ПЛ0,4 кВ від КТП-288 8:30-17:00 с. Мительно – школа, дитсадок, медпункт
ФОП Мельник О.С. - магазин с.Мительно
вул. О.Денисюка,
6. КТП-144 10:30-15:00 СТ "Тайфун" - кафе "Чевермето"
ФОП Скарвінко В.Ю. - магазин
м.Ківерці
вул.Зелена,буд.1-26,
вул.Європейська ,
вул.Мічуріна,буд.1-30,
вул.Медвєвєва,буд.1-30,
провул. Козацький/,
Ковельський район
1.
ПЛ-0,4кВ ЗТП-523
9:00-17:00 УКБ та ЖКГ виконавчого комітету Ковельської міської ради
ФОП Кисляк Л.А
Приватне акціонерне товариство «ВФ Україна»
ФОП Шава В.П
Ковельське управління водопровідно-каналізаційного господарства «КОВЕЛЬВОДОКАНАЛ»
ТзОВ «лайфселл»
Підприємство теплових мереж "Ковельтепло"
Управління освіти виконавчого комітету
Ковельської міської ради м.Ковель, вул. Коновальця, вул.Стуса, вул..Симоненка
2. ПЛ-10кВ Л.39-08
(ТП-170; ТП-171; ТП-144; ТП-713; ТП-179; ТП-141; ТП-172; ТП-176) 9:00-17:00 Сільськогосподарське ТзОВ "Колос
Поворська сільська рада
ФОП Дерев 'янчук Г.І
Релігійна громада Святого апостола Євангеліста Іоана Богослова УПЦ КП
ФОП Бахарєва Є.В
Волинська дирекція АТ "Укрпошта"
Ковельське МТМО
ТзОВ "Лістрансбуд"
Повурське споживче товариство
ФО Боровик В.В
ФО Лисиця О.Г
ФОП Дерев'янчук В.І с.Озерне
с.Гулівка
с.Заячівка
3.
ПЛ-0,4кВ КТП-78
9:00-17:00 Велицька сільська рада с.Велицьк
Локачинський район
1. КТП-27 9.00-17.00 с.Н.Цевеличі
2. ПЛ-04кв Л-3 від КТП-50 9.00-17.00 СПП Ромашка медпункт с.Війниця вул.Луцька, Миру
3. ПЛ-04кв Л-1 від КТП-30 9.00-17.00 ФОП Дацюк медпункт с.Замличі вул.Центральна, І.Франка
місто Луцьк
1. 13:30-17:00
Перукарня
Відділення зв’язку №5
АТС №3 ДЄС
Кіоск «Теремно хліб»
Офісні приміщення
Магазин «Сальвія»
Бар «Курінь»
Відділення «Укрпромбанк»
Експрод
Сталді
Нотаріус
Школа №15 ввід №2
Торговий павільйон по вул. Грушевського 24б
Магазин «Рукавичка вул. Привокзальна 1,3,7,9
вул. Перемоги 20,22,26,32,34
вул. Грушевського 20,22,24,26
2.09:00-17:00
Шиномонтаж
Кіоск з ремонту взуття
Магазин по вул. Саперів 10
Магазин «Продтоварів №4»
Луцьктепло спортзал
Гаражі вул. 8-го Березня
вул. Червоної Калини
вул. Уласа Самчука
вул. Клима Савури(частково)
вул. Саперів, 10
Луцький район
1. 10:00-16:00
Торчинська ОТГ – с. Веселе: ФАП, магазин, школа, водобашня, церква, будинок культури, дитсадок.
ПП «САГС-ВЕСТ» - ферма
ТзОВ «Веселе-Агро» - бригада 2, млин, МТФ-2, овочесховище, свинарник
ПП «Сом-сервіс» - автогараж
ФОП Панасюк К.О. – бар
ФОП Ступачинська С.О. - їдальня с. Запусти, с. Верхи, с. Веселе
Любомльський та Шацький райони
1. ПЛ-04 КТП-55 9:00 – 17:00 с. Римачі
2. КТП-2 ПЛ-10 Л58-08 до ВН-122 9:00 – 17:00 Люб.міжр.держ.лабораторія ветеринарної медицини, СТО Автошук. м. Любомль вул.: Олеся Гончара, Брестська,
3. ПЛ-10 Л26-02 до ЛР-171 9:00 – 17:00 М/П с.Омеляне, Клуб с.Омеляне Маг. с.Омеляне, ФОП Денисовець Олеся Андріївна М/П с.Підманево, Клуб с.Підманево, Школа с.Підманево, Продовольчий магазин Підманево с. Омеляне, Підманево
Любешівський район
1. 10:00-17:00
смт. Любешів вул. Сагайдачного (частково)
Маневицький район
1. ПЛ-0,4 кВ ЩТП-506, Л-2. 10:00-17:00 с. Четвертня
2. ПЛ-0,4 кВ КТП-32 10:00-18:00 ФОП Вацик В.В. (магазин). с. Серхів
місто Нововолинськ
1. 09:00-17:00
Дитячий сад №1 вул. Винниченка 20
м. Нововолинськ
вул. Генерала Шухевича 39-55, 2-20/1,20/2;
вул. Виниченка 10, 12,20.
2. ПЛ-0.4 Л-4 ЗТП-67 09:00-17:00
м. Нововолинськ
вул. Чайковського 31-53,32-50;
Чехова 27-27-3324-34.
Ратнівський район
1. ПЛ-0.4 кВ Л-3.4. КТП-302 для чистки траси. 9:30-16:30
с.Жиричі.
2. ПЛ-04кв Л-1.2.3.КТП-219 для чистки траси. 9:30-17:00 Дитячий садок с.Замшани.
3. ЗТП-306 ЛР-260 для ремонта ПР КТП-238 11:0015:00 с.Мале-Оріхово, Ведмеже, Березники.
Рожищенський район
1. ПЛ-0,4кВ КТП-24 9:00-17:00 бригада №1 с.Козин
2. ПЛ-10кВ Л18-04 9:00-17:00 Радіорелейна станція.с.Топільно
ФОП Кухарук С.М. Кіоск
ТзОВ "Агро-Прод" ковбасний цехТзОВ "Вудленд Україна" Виробничі приміщення МПП "Дельта" Магазин м.Рожище, вул.Суворова, Садова,
Н.Ужвій,.Героїв УПА, Коперніка, Спортивна, Черняховського Калнишевського, Симоненка, Жуковського, І.Богуна, Квітнева
Гагаріна, Міцкевича, Багряного, П.Орлика,Сосюри,Світанкова,
пров.Ватутіна,.Григоренка, Дмитрівська,Соборності,Затишна Берегового, Комарова, Тітова,
Ювілейна, Котляревського, Космонавтів,
с.Топільно, вул.Шевченка,
3. ПЛ-0,4кВ ТП-159 9:00-17:00 с.Вічині, ФОП Кучинська Т.О.магазин
ФОП Яручик О.А. магазин, церква,ФАП с.Вічині, вул.Берегова, 17 Вересня, Центральна, Степова, Миру, Польова,
4. ПЛ-0,4кВ КТП-190 9:00-17:00 с.Мар'янівка, вул.Прилісна,
5. ПЛ-0,4кВ ТП-101 9:00-17:00 ФОП Волощук А.Г. Автостоянка
ПП Терещук В.В. Гараж-мастерня
П-ць Пахолюк І.В. стом.кабінет
РП ЖКГ КНС-2 м.Рожище, вул.Мостова,7-11, 8Березня,13-20
Старовижівський район
1 КТП-47 Л-1 9:00-17:00 с,Залюття вул: Юхимука
2 КТП-243 9:00-17:00 Церква с.Паридуби вул:Квітнева, Польова
Турійський район
1. ПЛ-0,4кВ
КТП-175 10:00-16:30 ФОП Панасюк В.Є.- вагова, ФАП с.Дажва
2. ПЛ-0,4кВ
КТП-247 10:00-16:30 с.м.т.Луків вул.Лисинка, Польова, Миколайчука
3. ПЛ-0,4кВ
КТП-120 10:00-14:00 Перевалівська с/р- млин, ДКУ, ФОП Сиротюк М.П.- склад, ТзОВ «Волиньагро»- майстерня с.Перевали
4. ПЛ-0,4кВ
КТП-38 10:00-16:30 ТзОВ «ВВ – Агро»- ферма, ТРСТ- магазин, школа, ФОП Шумський В.А.- торговий кіоск, СКЗ, ГРП с.Турія
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
В «Укрзалізниці» розповіли, чи скасовують через негоду рейси потягів, які курсують через Волинь
Сьогодні, 19:24
Де на Волині будуть відключати світло у вівторок, 9 лютого
Сьогодні, 19:00
На Волині з озера Святе вилучили браконьєрські сітки
Сьогодні, 18:39