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Волинянин – учасник кулінарного шоу «Майстер Шеф Професіонали»

Волинянин – учасник кулінарного шоу «Майстер Шеф Професіонали»
Житель Локач Володимир Юрин пройшов у проєкт «Майстер Шеф Професіонали».

У суботу, 6 лютого, вийшов перший випуск проєкту на одному із телеканалів, - пише видання Район.in.ua.

Володимир розповідає, що прийшов у проєкт, бо радили рідні та друзі. Каже, що перед пандемією відкрив піцерію у Локачах і зараз є піцейолою.

Він вирішив відкрити заклад, бо у селищі такого немає, то чому ж людям не відпочивати гідно.

Для журі шеф-кухар приготував крем-суп із руколи, морепродуктів та сливово-часниковим соусом.

Вова Юрин отримав два "так" від журі, білого фартуха та пройшов далі.

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Теги: Володимир Юрин, проєкт, програма
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