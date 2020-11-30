Волинянин – учасник кулінарного шоу «Майстер Шеф Професіонали»
Сьогодні, 14:22
Житель Локач Володимир Юрин пройшов у проєкт «Майстер Шеф Професіонали».
У суботу, 6 лютого, вийшов перший випуск проєкту на одному із телеканалів, - пише видання Район.in.ua.
Володимир розповідає, що прийшов у проєкт, бо радили рідні та друзі. Каже, що перед пандемією відкрив піцерію у Локачах і зараз є піцейолою.
Він вирішив відкрити заклад, бо у селищі такого немає, то чому ж людям не відпочивати гідно.
Для журі шеф-кухар приготував крем-суп із руколи, морепродуктів та сливово-часниковим соусом.
Вова Юрин отримав два "так" від журі, білого фартуха та пройшов далі.
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У суботу, 6 лютого, вийшов перший випуск проєкту на одному із телеканалів, - пише видання Район.in.ua.
Володимир розповідає, що прийшов у проєкт, бо радили рідні та друзі. Каже, що перед пандемією відкрив піцерію у Локачах і зараз є піцейолою.
Він вирішив відкрити заклад, бо у селищі такого немає, то чому ж людям не відпочивати гідно.
Для журі шеф-кухар приготував крем-суп із руколи, морепродуктів та сливово-часниковим соусом.
Вова Юрин отримав два "так" від журі, білого фартуха та пройшов далі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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