На Волині чоловік порізав брата, дружину та поліцейського: повідомили про стан потерпілих. ВІДЕО
Сьогодні, 14:37
У селі Грибовиця 40-річний чоловік порізав дружину, брата, а також поліцейського, який прибув на виклик, тож копи застосували табельну зброю.
Всіх поранених доправили у Нововолинську міську лікарню, йдеться в ТСН.12.00.
Троє - то потерпілі від нападника, у них ножові поранення. Четвертий пацієнт - то сам нападник, в нього вогнепальне поранення. Його спричинили копи, які намагались зупинити чоловіка.
Саме у нападника найтяжчий стан, він під конвоєм у реанімації. Тут перебуває і поліцейський, якого він поранив ножем. У копа стан середньої тяжкості. За словами медиків, його життю нічого не загрожує.
Ще двоє потерпілих, а саме дружина зловмисника та його брат – у хірургічному відділенні, їх обох прооперували.
Нагадаємо, різанина сталася в будинку зловмисника. Спершу була сімейна сварка, через що, поки невідомо. Чоловік взяв у руки ножі та почав наносити удари своїм рідним - дружині та своєму братові. Жінка встигла викликати поліцейських. Коли вони прибули до будинку, то застали чоловіка з двома ножами у руках. Він кинувся на поліцейських, поранив одного, коп почав стріляти у відповідь.
Нині чоловіку, який поранив одразу трьох людей, загрожує покарання за двома статтями. Це замах на вбивство та посягання на життя працівника поліції. Це передбачає до 15 років ув'язнення.
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Всіх поранених доправили у Нововолинську міську лікарню, йдеться в ТСН.12.00.
Троє - то потерпілі від нападника, у них ножові поранення. Четвертий пацієнт - то сам нападник, в нього вогнепальне поранення. Його спричинили копи, які намагались зупинити чоловіка.
Саме у нападника найтяжчий стан, він під конвоєм у реанімації. Тут перебуває і поліцейський, якого він поранив ножем. У копа стан середньої тяжкості. За словами медиків, його життю нічого не загрожує.
Ще двоє потерпілих, а саме дружина зловмисника та його брат – у хірургічному відділенні, їх обох прооперували.
Нагадаємо, різанина сталася в будинку зловмисника. Спершу була сімейна сварка, через що, поки невідомо. Чоловік взяв у руки ножі та почав наносити удари своїм рідним - дружині та своєму братові. Жінка встигла викликати поліцейських. Коли вони прибули до будинку, то застали чоловіка з двома ножами у руках. Він кинувся на поліцейських, поранив одного, коп почав стріляти у відповідь.
Нині чоловіку, який поранив одразу трьох людей, загрожує покарання за двома статтями. Це замах на вбивство та посягання на життя працівника поліції. Це передбачає до 15 років ув'язнення.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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